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Евсеев: «У игроков „Уфы“ были проблемы, связанные с эпидемией вируса»

вчера, 15:42

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги двух зимних сборов команды на Кипре. 

Иногда погодные условия нас немного подводили, был холодный ветер, но весь тренировочный процесс, все упражнения, которые были запланированы, мы выполнили. На первом сборе была общая подготовка — аэробная и беговая работа, а на втором было больше скоростно-силовой работы, объем тренировок в день возрастал, — цитирует официальный сайт «Уфы» Евсеева. — В дни перед заключительными контрольными матчами с «Урарту» и «Араратом-Арменией» мы проводили двухразовые тренировки с большой нагрузкой, поэтому ребятам не хватало легкости. Голова мыслила хорошо на футбольном поле, но ноги были очень тяжелые. И немаловажный фактор, что мы фактически все сборы провели без серьезных травм. Только на первом сборе были у нас небольшие проблемы, связанные с эпидемией вируса, но все выздоровели.

Состояние Фомина? Ему наступили на ногу чуть выше голеностопа, поэтому он получил сильный ушиб. На следующем сборе Фомин будет уже в строю и будет играть. Еще раз повторюсь — никто не получил серьезных повреждений в течение сборов.

Рассчитываю ли на новичков? Гамида Агаларова я прекрасно знаю еще по работе с ним в махачкалинском «Анжи». Он игрок юношеской сборной России, яркий футболист, быстрый, взрывной нападающий, может хорошо завершить атаку. Рассчитываем на него. Что касается Остона Урунова, то он очень качественно провёл два сбора, зарекомендовал себя с наилучшей стороны, и ближе к концу стал игроком обоймы, на которого мы рассчитываем. Возможно, что и в весенней части сезона он нам поможет уже с самых первых игр.

Накануне «Уфа» уступила «Арарату» в товарищеской встрече.

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severnyj84
severnyj84
вчера в 17:19
На следующую неудачу можно приписать сильный ветер или солнечные бури.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:20
Если что-то пойдет не так можно списать на эпидемию.
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 16:09
Эпидемия вируса сразила Уфу, такой отмазки еще не было.
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