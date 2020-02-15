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Игало перешел в МЮ ради умершей сестры

сегодня, 08:52

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало рассказал, почему он перешел именно в стан «красных дьяволов»:

Моя сестра Мэри была болельщицей «Манчестер Юнайтед». Её муж болел за «Челси», а их детям больше по душе «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Однако Мэри всегда была верна МЮ. Она молилась для того, чтобы я когда-нибудь сыграл за этот клуб. Даже когда я играл в АПЛ за «Уотфорд», она все равно надеялась, что меня купит «Юнайтед».

Для меня больно осознавать то, что мечта сестры сбылась уже тогда, когда ее нет.

Сестра Игало Мэри скончалась в декабре прошлого года. 

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Brugzash
Brugzash
сегодня в 14:18
Странная семья.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:01
Верный фанат МЮ Игало. Увидеть бы его игру еще.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:55
Жаль сестру
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