Игало перешел в МЮ ради умершей сестры

Нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, почему он перешел именно в стан «красных дьяволов»:

Моя сестра Мэри была болельщицей «Манчестер Юнайтед». Её муж болел за «Челси», а их детям больше по душе «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Однако Мэри всегда была верна МЮ . Она молилась для того, чтобы я когда-нибудь сыграл за этот клуб. Даже когда я играл в АПЛ за «Уотфорд», она все равно надеялась, что меня купит «Юнайтед».

Для меня больно осознавать то, что мечта сестры сбылась уже тогда, когда ее нет.