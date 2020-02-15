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Кандрева: «Считаю, мы заслуженно лидируем в Серии А»

сегодня, 06:34
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерЗавтра в 22:45 Не начался

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева в преддверии матча 24-го тура Серии А против «Лацио» поделился мнением о текущем положении своей команды в турнирной таблице. После победы над «Миланом» (4:2) в предыдущем туре «Интер» захватил лидерство в чемпионате, опередив «Ювентус» по дополнительным показателям.

Не было необходимости в волшебнике, чтобы знать, что на этой стадии сезона мы будем на вершине таблицы. Тяжёлая работа началась ещё летом и продолжалась все эти месяцы, так что я думаю, мы этого заслуживаем.

Мы играем на три фронта, хотим разыграть все свои карты и добиться успеха.

В перерыве матча с «Миланом» тренер сказал нам, что на поле были не мы, а кто-то другой. Сказал, что нам нужно проснуться и призвать на помощь свою гордость, чтобы перевернуть ход матча.

Теперь мы должны сосредоточиться на игре с «Лацио». Все видели, что это очень сильная команда, которая пребывает в отличной форме на протяжении нескольких месяцев. Я очень люблю «Лацио», у меня остались хорошие воспоминания об этом клубе, но теперь я их соперник.

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