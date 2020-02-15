ГлавнаяНовости

Лэмпард о Кепе: «Исключение из основы может сделать тебя сильнее»

сегодня, 07:06
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед17.02.2020 в 23:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в преддверии игры с «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре АПЛ прокомментировал ситуацию с голкипером «синих» Кепой Аррисабалагой, который последние матчи провёл на скамейке запасных.

Таковы реалии жизни, футбола и наших карьер. Если ты обижаешься на это... если бы я когда-нибудь обижался на это, то старался бы как можно быстрее переадресовать эту обиду себе самому и осознать, что только я могу повлиять на это, продолжая выкладываться на тренировках, чтобы быть готовым играть.

Я не жду, что люди будут улыбаться, когда их исключают [из основы], я просто жду от них реакции на это и поддержки товарищей по команде.

Это нелегко, я говорю это как тренер, знаю это как футболист, и я сам не был идеален в этом смысле, но на моём нынешнем посту я стараюсь подтолкнуть игроков и думаю, что иногда это может сделать тебя сильнее. Большинство людей со временем сами приходят к пониманию этого. Вот как обстоят дела.

Лэмпард также прокомментировал трансфер полузащитника «Аякса» Хакима Зийеха, который присоединится к «Челси» этим летом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Смит: «Грилиш перерос „Астон Виллу“»
Сегодня, 15:24 Комментарии0
Де Лаурентис предлагает подавать в суд на арбитров
Сегодня, 14:30 Комментарии6
Энди Коул: «Рэшфорд никогда не был центральным нападающим»
Сегодня, 14:09 Комментарии1
Бербатов: «„Тоттенхэму“ стоит опасаться Вернера»
Сегодня, 13:58 Комментарии2
Клопп: «„Ювентус“ был моим фаворитом ЛЧ до старта сезона»
Сегодня, 13:53 Комментарии19
Клопп: «Не знаю, выиграет ли „Ливерпуль“ Лигу чемпионов и в этом году»
Сегодня, 13:34 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:14
Успокоил на последок
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:37
Прав Фрэнк.
mouzz
mouzz
сегодня в 07:16
Очень много пропускает для вратаря топ клуба, понятно что сейчас Челси возможно не претендует на статус топ клуб из состава молодого и не звездного состава, но все все таки) Когда Лэмпард его посадил на лавочку, я решил посмотреть его стату запрошлый сезон, в АПЛ 18/19 36 игр 39 пропущено, т.е. он стабильно пропускает 1 мяч в каждой игре и это конечно не допустимо, и я понимаю Лэмпарда и его решение.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100