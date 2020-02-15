Лэмпард о Кепе: «Исключение из основы может сделать тебя сильнее»

Главный тренер «Челси» в преддверии игры с «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре АПЛ прокомментировал ситуацию с голкипером «синих» , который последние матчи провёл на скамейке запасных.

Таковы реалии жизни, футбола и наших карьер. Если ты обижаешься на это... если бы я когда-нибудь обижался на это, то старался бы как можно быстрее переадресовать эту обиду себе самому и осознать, что только я могу повлиять на это, продолжая выкладываться на тренировках, чтобы быть готовым играть.

Я не жду, что люди будут улыбаться, когда их исключают [из основы], я просто жду от них реакции на это и поддержки товарищей по команде.

Это нелегко, я говорю это как тренер, знаю это как футболист, и я сам не был идеален в этом смысле, но на моём нынешнем посту я стараюсь подтолкнуть игроков и думаю, что иногда это может сделать тебя сильнее. Большинство людей со временем сами приходят к пониманию этого. Вот как обстоят дела.