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Симеоне о ничьей с «Валенсией»: «Это был отличный матч»

сегодня, 05:14
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча 24-го тура Примеры против «Валенсии» (2:2).

Это был отличный матч. Каждая из команд хотела победить, используя свой способ. Соперник дважды сравнивал счёт, но я покидаю стадион с хорошим чувством из-за проделанной работы. При этом я также чувствую злость из-за того, что мы не победили, хотя это был отличный матч.

Два пропущенных гола со стандартов? Теперь мы уже не обладаем теми качествами, которые были раньше. Если мы атакуем иначе, то и защищаемся тоже по-другому.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:09
это фиаско братан
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 08:00
Валенсия была ближе к победе.
112910415
112910415
сегодня в 05:54
это практически провал
Gensmo
Gensmo
сегодня в 05:39
Пора уходить.
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