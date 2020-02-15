Симеоне о ничьей с «Валенсией»: «Это был отличный матч»

Главный тренер «Атлетико» подвёл итоги матча 24-го тура Примеры против «Валенсии» (2:2).

Это был отличный матч. Каждая из команд хотела победить, используя свой способ. Соперник дважды сравнивал счёт, но я покидаю стадион с хорошим чувством из-за проделанной работы. При этом я также чувствую злость из-за того, что мы не победили, хотя это был отличный матч.

Два пропущенных гола со стандартов? Теперь мы уже не обладаем теми качествами, которые были раньше. Если мы атакуем иначе, то и защищаемся тоже по-другому.