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Холанд: «Глядя на Мбаппе, понимаешь, что всегда можно достичь большего»

сегодня, 05:36

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд после вручения ему награды лучшему игроку месяца в чемпионате Германии дал интервью официальному сайту Бундеслиги.

— Мало кто может похвастаться тем, чего достигли вы в 19 лет. Но могли ли вы когда-нибудь представить, что добьётесь таких успехов уже сейчас?

— Я всегда говорил себе, что моя мечта – быть одним из лучших игроков в мире, но также – просто стать профессиональным футболистом. Я говорил это себе всю свою жизнь, и когда я был ещё младше, то уже знал, что хорош, но также понимал, что впереди ещё долгий путь.

Когда я получил свой первый профессиональный контракт в «Брюне», я подумал «это здорово». С другой стороны, это ничто по сравнению с тем, что есть у других. Когда я оказался в «Зальцбурге», то продолжил забивать голы и там. Но глядя на Килиана Мбаппе, который всё забивает и забивает в Лиге 1, ты понимаешь, что в футболе всегда можно достичь ещё более высокого уровня.

— Каково было получить награду лучшему игроку и новичку в свой первый месяц в Бундеслиге?

— Как вы уже сказали, это был очень хороший старт, и я горжусь этим, но не всё моё внимание уделено этому. Я полностью сфокусирован на достижении командного успеха. Но да, это хорошая награда.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:50
Можно считать себя ровней.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:27
всё впереди))
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