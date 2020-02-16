Шоу: «Я солгал бы, если бы сказал, что не думаю о Евро»

Защитник «Манчестер Юнайтед» заявил, что хочет принять участие в Евро-2020 в составе сборной Англии.

«Юнайтед» – мой приоритет, но я солгал бы, если бы сказал, что не думаю и о Евро. Все хотят быть в составе сборной Англии на большом турнире, но что я должен делать, так это хорошо играть за мой клуб. Я хочу выигрывать трофеи и подниматься вверх по турнирной таблице – было бы здорово, если бы это открыло мне дорогу в сборную.