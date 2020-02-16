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Шоу: «Я солгал бы, если бы сказал, что не думаю о Евро»

сегодня, 09:44

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу заявил, что хочет принять участие в Евро-2020 в составе сборной Англии.

«Юнайтед» – мой приоритет, но я солгал бы, если бы сказал, что не думаю и о Евро. Все хотят быть в составе сборной Англии на большом турнире, но что я должен делать, так это хорошо играть за мой клуб. Я хочу выигрывать трофеи и подниматься вверх по турнирной таблице – было бы здорово, если бы это открыло мне дорогу в сборную.  

Напомним, ранее наставник национальной команды Англии Гарет Саутгейт высказался о том, что беспокоит его в игре коллектива в преддверии Евро-2020.

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:53
Ну как для этого работать и выигрывать конкуренцию в составах МЮ и сборной.
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