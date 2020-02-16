Фонсека: «В этом сезоне Серия А очень сбалансированна»

Главный тренер «Ромы» в интервью DAZN оценил шансы своей команды на попадание в топ-4. В данный момент римляне занимают 5-ю строчку, в активе у команды 39 очков.

Осталось еще 14 игр. Задача сложная, но все возможно. В этом сезоне Серия А очень сбалансированна, и я верю, что мы можем попасть в топ-4.

Мы пропустили три гола после угловых за последние несколько игр. Если мы будем лучше обыгрывать эти ситуации, то я уверен, что мы вернемся к победной серии и изменим ход событий.