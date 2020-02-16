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Фонсека: «В этом сезоне Серия А очень сбалансированна»

сегодня, 09:24

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека в интервью DAZN оценил шансы своей команды на попадание в топ-4. В данный момент римляне занимают 5-ю строчку, в активе у команды 39 очков. 

Осталось еще 14 игр. Задача сложная, но все возможно. В этом сезоне Серия А очень сбалансированна, и я верю, что мы можем попасть в топ-4.

Мы пропустили три гола после угловых за последние несколько игр. Если мы будем лучше обыгрывать эти ситуации, то я уверен, что мы вернемся к победной серии и изменим ход событий. 

Ранее Фонсека прокомментировал поражение от «Аталанты».  

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:54
финал сезона будет нервный))))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:56
Борьба действительно более интересная.
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