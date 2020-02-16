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Бергвейн: «Гол в ворота „Ман Сити“ посвятил Абдельхаку Нури»

сегодня, 19:00
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Нападающий «Тоттенхэма» Стевен Бергвейн рассказал, что посвятил свой гол в ворота «Манчестер Сити» полузащитнику «Аякса» Абдельхаку Нури, который в 2017 году перенес сердечный инфаркт на поле и впал в кому:

Я просто не могу описать свои чувства, когда узнал, что Нури получил повреждение мозга... Я не очень хорошо спал в тот момент. Некоторое время после этого боялся играть и выходить на поле. Абдельхак был молодым парнем, но внезапно произошло это...

Мне до сих пор непросто. Я каждый день общаюсь с его братом. Он перед игрой с «Манчестер Сити» заявил мне, что я забью ради Абдельхака. Я ответил: «Следи за мной. И я забил в том матче».

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