Бергвейн: «Гол в ворота „Ман Сити“ посвятил Абдельхаку Нури»

Нападающий «Тоттенхэма» рассказал, что посвятил свой гол в ворота «Манчестер Сити» полузащитнику «Аякса» , который в 2017 году перенес сердечный инфаркт на поле и впал в кому:

Я просто не могу описать свои чувства, когда узнал, что Нури получил повреждение мозга... Я не очень хорошо спал в тот момент. Некоторое время после этого боялся играть и выходить на поле. Абдельхак был молодым парнем, но внезапно произошло это...

Мне до сих пор непросто. Я каждый день общаюсь с его братом. Он перед игрой с «Манчестер Сити» заявил мне, что я забью ради Абдельхака. Я ответил: «Следи за мной. И я забил в том матче».