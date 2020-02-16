Анчелотти: «Не хочу, чтобы у моей команды был свой собственный стиль»

Главный тренер «Эвертона» поделился мыслями о своем видении футбола, тактики и стиля игры.

Я всегда стараюсь относиться к своим игрокам в первую очередь как к личностям. Когда я спрашиваю: «Кто ты такой?» и мне отвечают: «Я - футболист!», я говорю: «Ты не футболист, а человек, играющий в футбол». Вроде нет никакой разницы, но ключевое слово здесь - человек.

Если меня спросят, какому стилю следуют мои команды, я отвечаю, что не хочу, чтобы у них был какой-то определенный собственный стиль. Свой стиль — это однообразие, это облегчает задачу соперникам, к подобному противник всегда приспособится.

Любая команда должна действовать разнообразно. Агрессивно, с уверенной защитой, атакой и контратакой. Не должно быть одной победной тактики, достаточно хорошо играть при любых обстоятельствах. Единственное обязательное условие - это понимание игроков, что они будут делать, и что будут делать их партнеры.