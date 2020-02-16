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Анчелотти: «Не хочу, чтобы у моей команды был свой собственный стиль»

сегодня, 17:16

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мыслями о своем видении футбола, тактики и стиля игры.

Я всегда стараюсь относиться к своим игрокам в первую очередь как к личностям. Когда я спрашиваю: «Кто ты такой?» и мне отвечают: «Я - футболист!», я говорю: «Ты не футболист, а человек, играющий в футбол». Вроде нет никакой разницы, но ключевое слово здесь - человек.

Если меня спросят, какому стилю следуют мои команды, я отвечаю, что не хочу, чтобы у них был какой-то определенный собственный стиль. Свой стиль — это однообразие, это облегчает задачу соперникам, к подобному противник всегда приспособится.

Любая команда должна действовать разнообразно. Агрессивно, с уверенной защитой, атакой и контратакой. Не должно быть одной победной тактики, достаточно хорошо играть при любых обстоятельствах. Единственное обязательное условие - это понимание игроков, что они будут делать, и что будут делать их партнеры.

В турнирной таблице «Эвертон» идет на восьмом месте. В прошлом туре команда обыграла «Кристал Пэлас».

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Artuom
Artuom ответил 112910415
сегодня в 18:04
игра в слова- увлекательнейшая штука ! но работодателю почему-то важнее игра в мяч
Анчи ни в одной из команд не ставил какой-то свой стиль. И при этом трофеи выигрывал не раз. А это просто подтверждение уже в словесной форме.
112910415
112910415
сегодня в 17:58
игра в слова- увлекательнейшая штука !
но работодателю почему-то важнее игра в мяч
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