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Шоу: «Все критикуют МЮ, но не говорят об „Арсенале“»

сегодня, 17:47

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал критику в адрес «красных дьяволов»:

Футболистам нужно быть толстокожими, к тому же мы играем за самый большой клуб мира. Все наблюдают за нами, все нас критикуют после поражений.

«Арсенал» - фантастический клуб. Однако у них сейчас тоже не самый лучший сезон, но об этом почти не говорят. Это странно, ведь «Юнайтед» критикуют все.

Понимаем, что мы не были хороши. Мы здесь для того, чтобы вернуть клуб на место, которое он заслуживает. Хотим бороться за титулы и завоевывать трофеи. Впереди нас ожидает много хорошего.

Ранее Шоу рассказал, что хочет сыграть на Евро-2020. 

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Все комментарии
DEIVID
DEIVID
сегодня в 18:28
Всем уже надоело говорить об Арсенале, уже воспринимается как обыденность.
Groove000
Groove000
сегодня в 18:14
Нашелся стрелочник
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:11
Нелепая попытка перевести стрелку..
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:02
МЮ никакой
Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 17:51
Там уже критиковать нечего.
Gelious
Gelious
сегодня в 17:51
Это кто об Арсенале не говорит? Они как бы тренера уволили только что. Просто так что ли? Да и тратят они как-то поменьше.
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 17:50
Стыдно за мю, пора в шип, очиститься
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