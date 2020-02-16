Шоу: «Все критикуют МЮ, но не говорят об „Арсенале“»

Защитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал критику в адрес «красных дьяволов»:

Футболистам нужно быть толстокожими, к тому же мы играем за самый большой клуб мира. Все наблюдают за нами, все нас критикуют после поражений.

«Арсенал» - фантастический клуб. Однако у них сейчас тоже не самый лучший сезон, но об этом почти не говорят. Это странно, ведь «Юнайтед» критикуют все.

Понимаем, что мы не были хороши. Мы здесь для того, чтобы вернуть клуб на место, которое он заслуживает. Хотим бороться за титулы и завоевывать трофеи. Впереди нас ожидает много хорошего.