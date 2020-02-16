ГлавнаяНовости

Тренер «Торино»: «На бумаге в игре с „Миланом“ всё выглядит удручающе»

сегодня, 17:54
МиланЛоготип футбольный клуб Милан-:-Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Торино» Морено Лонго поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Милана» в рамках 24-го тура Серии А.

Это будет тяжелейший матч. «Торино» идет на ужасной серии из поражений, а «Милан» за последний месяц набрал очень неплохую форму. На бумаге все выглядит очень удручающе, но именно такие матчи показывают настрой команды. Всё, что от нас требуется, это сжать зубы и играть во всю силу, несмотря на прошлые результаты. С чистой головой мы способны добиться позитивного результата.

Ранее о предстоящем матче порассуждал наставник «Милана» Стефано Пиоли

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак» прогулялся накануне матча с «Араратом»
Сегодня, 13:17 ФотоКомментарии6
Оуэн заявил, что «Арсенал» обыграет «Ньюкасл» в предстоящем матче АПЛ
Сегодня, 12:54 Комментарии2
Гризманн: «Мне нужно работать над умением играть правой ногой»
Сегодня, 09:21 Комментарии6
Сульшер: «Игало отправится с нами на матч с „Челси“»
Сегодня, 09:03 Комментарии3
Оуэн спрогнозировал результат матча «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»
Сегодня, 08:51 Комментарии2
«Брешиа» лишилась ключевых игроков накануне матча с «Ювентусом»
Вчера, 17:13 Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:26
Ибрагимович забьёт.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100