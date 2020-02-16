Тренер «Торино»: «На бумаге в игре с „Миланом“ всё выглядит удручающе»

Главный тренер «Торино» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Милана» в рамках 24-го тура Серии А.

Это будет тяжелейший матч. «Торино» идет на ужасной серии из поражений, а «Милан» за последний месяц набрал очень неплохую форму. На бумаге все выглядит очень удручающе, но именно такие матчи показывают настрой команды. Всё, что от нас требуется, это сжать зубы и играть во всю силу, несмотря на прошлые результаты. С чистой головой мы способны добиться позитивного результата.