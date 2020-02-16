Тиаго Силва: «ПСЖ не боится „Боруссию“ и Холанда, но уважает»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва поделился мнением о форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде:
Он очень много забивает. 9 голов в 6 матчах - прекрасный результат. Надеюсь, что мы будем осторожны, и Холанд нам не забьет. Пусть отличится потом, в чемпионате.
Для нас замечательно сыграть против такого игрока, который только начинает свою карьеру. Он очень мотивирован.
ПСЖ не боится «Боруссию», но испытывает большое уважение к ней.
Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с дортмундской «Боруссией».
То есть, по сути, без Неймара эти днари играли так же, как будто на поле была куча Неймаров на минималках - сами возили мячи, передарживали и т.п.
То есть, по сути, без Неймара эти днари играли так же, как будто на поле была куча Неймаров на минималках - сами возили мячи, передарживали и т.п.