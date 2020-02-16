Тиаго Силва: «ПСЖ не боится „Боруссию“ и Холанда, но уважает»

Защитник «Пари Сен-Жермен» поделился мнением о форварде дортмундской «Боруссии» :

Он очень много забивает. 9 голов в 6 матчах - прекрасный результат. Надеюсь, что мы будем осторожны, и Холанд нам не забьет. Пусть отличится потом, в чемпионате.

Для нас замечательно сыграть против такого игрока, который только начинает свою карьеру. Он очень мотивирован.