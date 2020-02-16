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Тиаго Силва: «ПСЖ не боится „Боруссию“ и Холанда, но уважает»

сегодня, 17:58
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен18.02.2020 в 23:00 Не начался

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва поделился мнением о форварде дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде:

Он очень много забивает. 9 голов в 6 матчах - прекрасный результат. Надеюсь, что мы будем осторожны, и Холанд нам не забьет. Пусть отличится потом, в чемпионате.

Для нас замечательно сыграть против такого игрока, который только начинает свою карьеру. Он очень мотивирован.

ПСЖ не боится «Боруссию», но испытывает большое уважение к ней.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с дортмундской «Боруссией».

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:32
Надеюсь, "Дортмунд" вынесет мешок. Посмотрел матч с "Амьеном" и удивился, насколько у них не поставлена игра (по сути, им нереально повезло отскочить на 4-4) и насколько донные ДиМа и Дракслер.

То есть, по сути, без Неймара эти днари играли так же, как будто на поле была куча Неймаров на минималках - сами возили мячи, передарживали и т.п.
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