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Мойес: «АПЛ необходима еще одна неделя перерыва»

сегодня, 18:11

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о своем отношении к перерыву в АПЛ:

Вспомнил свою работу в Испании. Там был двухнедельный перерыв. Однако одна неделя была обязательной для отдыха. Если тренер хотел дать еще немного времени отдохнуть игрокам, то это было его право.

Было бы лучше, если бы и в АПЛ была бы обязательная одна неделя для отдыха. Ведь объявили перерыв, а на самом деле игрокам могут не дать свободного времени. Однако большинство клубов все-таки предоставили небольшой отдых футболистам. Если бы во время паузы все отправлялись в тренировочный лагерь, то все бы начали думать: «В чем смысл?»

Перерыв нужен для психики игроков и тренеров.

 Ранее Мойес заявил, что каждый клуб сейчас постарается обыграть «Ливерпуль».

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