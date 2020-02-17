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Шишкин должен вскоре подписать контракт со «Спартаком»

сегодня, 16:22

Бывший полузащитник «Торпедо» Роман Шишкин должен вскоре подписать контракт со «Спартаком». Ожидается, что стороны заключат договор во вторник, 18 февраля.

Судя по всему, игрок будет выступать за «Спартак-2», однако не исключено его привлечение к матчам главной команды клуба. Отметим, что Шишкин является воспитанником «Спартака». Он играл за «красно-белых» в 2004-2010 годах.

Ранее стало известно, что Шишкин и «Торпедо» расторгли контракт по обоюдному согласию.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:25
"Иногда они возвращаются...."
Тодеско собирает ровесников..
ziborock
ziborock ответил мангo
сегодня в 17:21
Пенсионер ? Добро пожаловать в Спартак!
Он ровесник Акинфеева!)))
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 17:07
В Спартак 2 неплохо!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 16:51
Перспективный игрок для перехода в ФНЛ
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:50
Странное решение???
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:48
Он уже несколько лет как закончил с футболом, а тут и .....
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:34
Возврат
мангo
мангo
сегодня в 16:33
Пенсионер ? Добро пожаловать в Спартак!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 16:24
Он еще и играет))
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