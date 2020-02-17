Шишкин должен вскоре подписать контракт со «Спартаком»

1581945734

сегодня, 16:22

Бывший полузащитник «Торпедо» должен вскоре подписать контракт со «Спартаком». Ожидается, что стороны заключат договор во вторник, 18 февраля.

Судя по всему, игрок будет выступать за «Спартак-2», однако не исключено его привлечение к матчам главной команды клуба. Отметим, что Шишкин является воспитанником «Спартака». Он играл за «красно-белых» в 2004-2010 годах.

Ранее стало известно, что Шишкин и «Торпедо» расторгли контракт по обоюдному согласию.