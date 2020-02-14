Шатов не перейдёт в «Сочи», игрок останется в «Зените»

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вчера, 16:03

Полузащитник «Зенита» не перейдет в «Сочи», как это предполагалось ранее.

Источник сообщает, что 29-летний футболист останется в петербургском клубе как минимум до июня. Его будущее будет решаться по итогам сезона.