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Шатов не перейдёт в «Сочи», игрок останется в «Зените»

вчера, 16:03

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов не перейдет в «Сочи», как это предполагалось ранее.

Источник сообщает, что 29-летний футболист останется в петербургском клубе как минимум до июня. Его будущее будет решаться по итогам сезона.

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Belgie2009
Belgie2009 ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 22:53
Да мне уже везде кокоша мерешится))
борька
борька
вчера в 22:01
Отказался от отдыха
azures
azures
вчера в 21:30
Шатов уже не вписывается в Зенит.
tuman960
tuman960
вчера в 20:54
лично я его не вижу в составе-сдулся давно уже!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:45
Сочи и Кокоры за глаза ;)
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:23
Кто бы спорил?
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 19:37
Никто в этом и не сомневался...
Kэrroll
Kэrroll ответил Faustello
вчера в 19:17
Расплакался наверное как всегда, по полу покатался, вот и передумали пока.
Он всегда плачет, когда играть не хочет.
Faustello
Faustello ответил 112910415
вчера в 18:31
нервная обстановка уже рюкзак собирать начал, вдруг - отбой
Расплакался наверное как всегда, по полу покатался, вот и передумали пока.
beefs
beefs
вчера в 18:30
Опять фейк...
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:19
пиарят бакланы друг друга не более того
RussianMango
RussianMango
вчера в 17:47
Шатова как Кокорина не попинаешь...статьи нет.
112910415
112910415
вчера в 17:35
нервная обстановка
уже рюкзак собирать начал, вдруг - отбой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Belgie2009
вчера в 17:26
Перейдёт, не перейдет, устроили ромашку.. Надо обратно на нары переходить.
Новость по диагонали читал? Там другая фамилия указана...
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:13
Летом вместе с Семаком отправят в фарм клуб Сочи)))))
Belgie2009
Belgie2009
вчера в 17:08
Перейдёт, не перейдет, устроили ромашку..
Надо обратно на нары переходить.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:04
Эх , зря каравай в Сочи испекли и девки зря наряжались!!!
azures
azures
вчера в 16:54
В рубин его с переходом в пердив.
makkie
makkie
вчера в 16:47
Плотно присосался к Зениту, клещами не оттащить :)
severnyj84
severnyj84
вчера в 16:47
Жаль, уже давно не сооответствует уровню Зенита, скандалист.
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
вчера в 16:28
С трубы не кто не хочет уходить,сидеть на лавочке и получать НАРОДНЫЕ МИЛЛИОНЫ(((
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 16:19
А начинал неплохо. Карьера RIP
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:19
бомжи бросили свой фарм!!!!!!!)))))))))))пусть тонет!!!!!!!!!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 16:05
И это хорошо
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