Шатов не перейдёт в «Сочи», игрок останется в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов не перейдет в «Сочи», как это предполагалось ранее.
Источник сообщает, что 29-летний футболист останется в петербургском клубе как минимум до июня. Его будущее будет решаться по итогам сезона.
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов не перейдет в «Сочи», как это предполагалось ранее.
Источник сообщает, что 29-летний футболист останется в петербургском клубе как минимум до июня. Его будущее будет решаться по итогам сезона.
уже рюкзак собирать начал, вдруг - отбой
уже рюкзак собирать начал, вдруг - отбой
Надо обратно на нары переходить.
Надо обратно на нары переходить.