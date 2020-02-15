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Лодыгин полетит на сбор с тульским «Арсеналом»

сегодня, 07:59

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, что бывший голкипер «Зенита» и «Газиантепа» Юрий Лодыгин отправится на сбор в Турцию с тульским «Арсеналом»:

На третий сбор «Арсенала» (Тула), который начинается 17 февраля в Турции, должен приехать голкипер Юрий Лодыгин, в России известный по «Зениту». Вероятный сценарий - контракт до конца сезона. Игрок в статусе свободного агента.

На рынке говорят о том, что вратарь туляков Нигматуллин может быть интересен «Сочи», и в этой ситуации Туле понадобится голкипер. Еще один кандидат в «Сочи» (оттуда в Самару переехал Фролов) - вратарь «Химок» Илья Лантратов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 15:06
броуновское движение
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 14:36
Удачи Арсеналу.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 14:22
Хоть куда то возьмут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:01
Хотел бы посмотреть на Лодыгина в России...
ДСА
ДСА
сегодня в 08:48
Ещё карьеру можно реанимировать.
beefs
beefs
сегодня в 08:03
Тасыют как карты в колоде...
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