Лодыгин полетит на сбор с тульским «Арсеналом»

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, что бывший голкипер «Зенита» и «Газиантепа» отправится на сбор в Турцию с тульским «Арсеналом»:

На третий сбор «Арсенала» (Тула), который начинается 17 февраля в Турции, должен приехать голкипер Юрий Лодыгин, в России известный по «Зениту». Вероятный сценарий - контракт до конца сезона. Игрок в статусе свободного агента.

На рынке говорят о том, что вратарь туляков Нигматуллин может быть интересен «Сочи», и в этой ситуации Туле понадобится голкипер. Еще один кандидат в «Сочи» (оттуда в Самару переехал Фролов) - вратарь «Химок» Илья Лантратов.