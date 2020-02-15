Кузяев хочет продолжить карьеру в Европе

Известный журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал, что полузащитник «Зенита» не хочет переходить в «Динамо», а намерен продолжить карьеру в Европе:

На данный момент прогноз по трансферу Кузяева в «Динамо» - негативный.

«Динамо» может дать отличный контракт (1,8 млн евро в год), но сторона футболиста и сам игрок видят своё будущее в Европе. Интересная история.

Если все сложится, конечно, а не закончится новым контрактом с «Зенитом».