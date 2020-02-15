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Кузяев хочет продолжить карьеру в Европе

сегодня, 08:09

Известный журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал, что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не хочет переходить в «Динамо», а намерен продолжить карьеру в Европе:

На данный момент прогноз по трансферу Кузяева в «Динамо» - негативный. 

«Динамо» может дать отличный контракт (1,8 млн евро в год), но сторона футболиста и сам игрок видят своё будущее в Европе. Интересная история. 

Если все сложится, конечно, а не закончится новым контрактом с «Зенитом».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 15:16
надо пожелать удачи толковому парню !
berda2003
berda2003
сегодня в 15:02
в терек - хватит сидеть на трубе...
Charismatic
Charismatic
сегодня в 14:59
Кузяеву надо ехать в Европу. В любой средний клуб, чтобы была возможность играть, а не сидеть на скамейке. Игрок очень хороший, один из немногих, кто нравится в Зените. Надеюсь сможет попасть в Европу.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 14:52
Москва тоже находится в Европе, в только Урал Екатеринбург не в европе
Pashok00786
Pashok00786
сегодня в 14:40
Хочет в Европу а поедет в Сочи)))
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 14:30
Что же ты Смолов наделал? Какой пример подаешь молодёжи. Теперь все сбегут с Россеи матушки. Вот Чалова еле удерживают на цепи
порт
порт
сегодня в 14:22
Да многие наверное хотят, вот только одного желания мало.
рже
рже
сегодня в 14:20
    Nafnafik
    Nafnafik
    сегодня в 14:15
    Удачи Кузяеву!
    Ravshan878
    Ravshan878
    сегодня в 14:08
    Кузя не где не пропадёт.Он умный и хитрый.Хорошо видеть поле. Далер беги пока не поздно.
    Faustello
    Faustello ответил makkie
    сегодня в 13:59
    Ты не знаешь отца-Егорова? По-моему, он из всех утюгов вещает и давно обошёл Нобеля в плане "инсайдов" :)
    Ну я знаю крючкохвостового Егорова которого даже из такой помойки как сэкс погнали и он теперь решил что он блохер сделал смешной канал футбольная пигги и в телеграме каждый час что то постит, но определение - известный журналист это такая гипербола применительно к нему ))) Хотя то что он тусит в кругу у которых есть инфа про спартак и немножко про других я не отрицаю, это так.
    Юрниекс
    Юрниекс
    сегодня в 13:41
    Одаренный паренек...техничный..Если будет прогрессировать, может далеко пойти..
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 13:28
    Лучше быть в фк ЗЕНИТ, чем на длиной скамейке в Европе...
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 13:24
    Есть Арарат(Москва),будет и Европа (Сочи)
    Grey33
    Grey33
    сегодня в 13:23
    Кузяев только восстанавливается после травмы. При чём тут европа?
    makkie
    makkie ответил dar_lan
    сегодня в 13:21
    "....Если все сложится, конечно, а не закончится новым контрактом с «Зенитом»...." Т.е. новый контракт с Зенитом он воспринимает как " не сложилось". Получается , ничего никто не выбивает. А действительно хотят в Европу.
    Получается, что всё это - гадание на кофейной гуще.
    Хотя я только за, если наши сборники едут в Европу.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 13:21
    Всех с прошедшим Днём святого Валентина...


    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 13:12
    Что б у кого то появился к тебе интерес в Европе.....надо наверно участвовать весной в турнирах в Европе...а не рваться в Европы с 4-го места в группе....
    Что Далер может предъявить импортным скаутам ???
    Две грамоты за чемпионства ???

    Надо феерить и куражиться в евротурнирах ,на открытых "ярмарках" футбола.....ибо евро-агенты наш чемп в серьёз не воспринимают....они не понимают в чём фишка когда все медленно думают медленно бегают но все дружно и громко ругают судью...))
    Охота верить что ближайший ЧЕ может и "отправит" кого то из паспортистов в европы...
    А прошедшие (для нас) еврокубки показали что не зря бонзы в УЕФА решили вновь возродить малозначимый третий по силе евротурнир а-ля Кубок Интертото...)))
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 12:36
    Все же что-то нехорошее происходит в "Зените", как в "нехорошей" квартире на Патриарших прудах. Только негативные новости. Мак... Шатов... Кузяев...Кокорин - разброд и шатания в команде. Причем первые трое - самого футбольного возраста, да и футболисты приличные ( в смысле уровня ), играть и играть; про Кокорина промолчу. Все эти новости чисто внутренне отталкивают меня от того, чтобы переживать за судьбу "Зенита" в наступившем сезоне.
    Авербуx
    Авербуx
    сегодня в 12:32
    останется в Зените в итоге
    dar_lan
    dar_lan ответил makkie
    сегодня в 12:31
    Скорее с агентом выбивают новый контракт в Зените. Хитрый татарин :)
    "....Если все сложится, конечно, а не закончится новым контрактом с «Зенитом»...."

    Т.е. новый контракт с Зенитом он воспринимает как " не сложилось".
    Получается , ничего никто не выбивает. А действительно хотят в Европу.
    makkie
    makkie ответил Faustello
    сегодня в 12:09
    Известный журналист Егоров, на этом можно дальше не читать.
    Ты не знаешь отца-Егорова?
    По-моему, он из всех утюгов вещает и давно обошёл Нобеля в плане "инсайдов" :)
    makkie
    makkie
    сегодня в 12:07
    Скорее с агентом выбивают новый контракт в Зените.
    Хитрый татарин :)
    Sana Sotyy
    Sana Sotyy
    сегодня в 12:03
    Удачи.
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 12:02
    В Европе клубов много. Почему бы не попытать свои силы и там. Такие желания надо приветствовать.
    mensk
    mensk
    сегодня в 11:54
    А сам Кузяев знает, что он захотел в Европу?
    Valeron112
    Valeron112
    сегодня в 11:49
    Ой Далерка , лучше завоёвывай чемпионства с Зенитом , чем на лавочке в том же Леванте условно.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 11:17
    Известный журналист Егоров, на этом можно дальше не читать.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 11:13
    Бегство, бегство....... 😁. Бегут люди в Европы, а попадают в Сочи... 😁 😁.
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
    сегодня в 11:12
    Понятно.
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