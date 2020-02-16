Лодыгин вскоре пройдет медосмотр в тульском «Арсенале»

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сегодня, 14:37

Бывший вратарь «Зенита» в понедельник, 17 февраля, присоединится к тульскому «Арсеналу» на третьих тренировочных сборах команды в Турции. Планируется, что 18 или 19 февраля игрок пройдет медосмотр. После этого руководство «Арсенала» примет решение по вопросу подписания контракта с вратарем.

Сейчас Лодыгин является свободным агентом. В минувшем году он выступал за «Олимпиакос» и «Газиантеп».

Отметим, что ранее информацию о возможном подписании контракта с Лодыгиным прокомментировал президент «Арсенала» Гурам Аджоев.