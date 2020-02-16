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Лодыгин вскоре пройдет медосмотр в тульском «Арсенале»

сегодня, 14:37

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин в понедельник, 17 февраля, присоединится к тульскому «Арсеналу» на третьих тренировочных сборах команды в Турции. Планируется, что 18 или 19 февраля игрок пройдет медосмотр. После этого руководство «Арсенала» примет решение по вопросу подписания контракта с вратарем.

Сейчас Лодыгин является свободным агентом. В минувшем году он выступал за «Олимпиакос» и «Газиантеп».

Отметим, что ранее информацию о возможном подписании контракта с Лодыгиным прокомментировал президент «Арсенала» Гурам Аджоев.

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 18:46
Не приживется, он донный!
EAGinLE
EAGinLE ответил minai
сегодня в 15:24
У Шамова травма. Левашова забыл.
minai
minai
сегодня в 15:06
Нигматулин, Шамов, теперь ещё Лодыгин. На мой субъективный взгляд, Нигматуллин круче всех.
Sana Sotyy
Sana Sotyy
сегодня в 14:59
Удачи Арсеналу.
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