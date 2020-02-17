«Спартак» собирается купить форварда «Фейеноорда» Бергейса

«Спартак» присматривается к нападающему «Фейеноорда» Стевену Бергейсу.
«Красно-белые» летом намерены купить 28-летнего футболиста. Отметим, что контракт Бергейса с «Фейеноордом» истекает в 2022 году.
Напомним, что в зимнее трансферное окно «Спартак» взял в аренду с правом выкупа форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.
А перечисленные тобой игроки - латинасы. Повторюсь, до спартаковского уровня сдергивания негров с пальм Зенит не опускался. Ни одного игрока с чёрного континента не было и надеюсь не будет.
А перечисленные тобой игроки - латинасы. Повторюсь, до спартаковского уровня сдергивания негров с пальм Зенит не опускался. Ни одного игрока с чёрного континента не было и надеюсь не будет.
Пишут, что у него конфликт с руководством Фейенорда и он не хочет оставаться в Голландии.
Но тут другая проблема - у игрока в агентах... Райола :))))
Пишут, что у него конфликт с руководством Фейенорда и он не хочет оставаться в Голландии.
Но тут другая проблема - у игрока в агентах... Райола :))))