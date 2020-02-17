«Спартак» собирается купить форварда «Фейеноорда» Бергейса

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сегодня, 11:32

«Спартак» присматривается к нападающему «Фейеноорда» .

«Красно-белые» летом намерены купить 28-летнего футболиста. Отметим, что контракт Бергейса с «Фейеноордом» истекает в 2022 году.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Спартак» взял в аренду с правом выкупа форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.