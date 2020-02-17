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«Спартак» собирается купить форварда «Фейеноорда» Бергейса

сегодня, 11:32

«Спартак» присматривается к нападающему «Фейеноорда» Стевену Бергейсу.

«Красно-белые» летом намерены купить 28-летнего футболиста. Отметим, что контракт Бергейса с «Фейеноордом» истекает в 2022 году.

Напомним, что в зимнее трансферное окно «Спартак» взял в аренду с правом выкупа форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.

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Сп62
Сп62
сегодня в 12:13
Куда Тедеско столько напов? А плеймейкер всего один.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил mortid
сегодня в 12:12
Арийцы это немцы, в спартаке таких двое: Щюююрля и Баду.
А перечисленные тобой игроки - латинасы. Повторюсь, до спартаковского уровня сдергивания негров с пальм Зенит не опускался. Ни одного игрока с чёрного континента не было и надеюсь не будет.
Нектофбане
Нектофбане ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:12
Чорненький, не?
чорненькие это для зенита тнед!!! вухаххахахаха!!!!!!
Нектофбане
Нектофбане ответил ПерекатиПоле
сегодня в 12:11
А, ты про Малкома? С ним все норм, восстановился от травмы. Жаль, что спартак уже в этом сезоне был унижен дважды, теперь на очную встречу только в кубке можно надеяться. Повезёт - там на него посмотрите.
да дефектный ваш негор харош мазатся!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:11
Чорненький, не?
max74
max74
сегодня в 12:05
Нормально
VIPded
VIPded
сегодня в 12:04
Какой ему смысл в ФНЛ попадать?)))
mortid
mortid ответил ПерекатиПоле
сегодня в 12:03
Это ты про кого? В Зените нет и не было зулусов, в отличии от спартака, тем более за 50 лямов.
Ну да, Сантос, Барриос, Малком истинные арийцы :D Тапки мои не смеши пожалуйста.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 12:00
цорн одних напов для лавки покупает, а в защите как были дыры, так и останутся
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:00
Самого игрока спросили?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 11:58
А, ты про Малкома? С ним все норм, восстановился от травмы. Жаль, что спартак уже в этом сезоне был унижен дважды, теперь на очную встречу только в кубке можно надеяться. Повезёт - там на него посмотрите.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 11:57
Федун опять решил тряхнуть "стариной"... ))))))))))))))))
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 11:55
Будет кому Баду опыт передать
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ ответил ПерекатиПоле
сегодня в 11:52
Это ты про кого? В Зените нет и не было зулусов, в отличии от спартака, тем более за 50 лямов.
Ну почти 50,все ровно для зенита это копейки,про зулуса про какого? Который в лазарете уже больше пол года!!! Или он беленький?
severnyj84
severnyj84
сегодня в 11:52
Бергейс в российский пердив не поедет.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 11:50
Это ты про кого? В Зените нет и не было зулусов, в отличии от спартака, тем более за 50 лямов.
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ ответил ПерекатиПоле
сегодня в 11:46
Цорну мало отката с 20 лямов от лавочника Тиля, нужно ещё провести такой же транш через Голландию.
За зулусом 50 млн следи лучше
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:44
Цорну мало отката с 20 лямов от лавочника Тиля, нужно ещё провести такой же транш через Голландию.
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ ответил makkie
сегодня в 11:41
Игрок интересный, но возрастной уже. Пишут, что у него конфликт с руководством Фейенорда и он не хочет оставаться в Голландии. Но тут другая проблема - у игрока в агентах... Райола :))))
Мдя!!, Райола это зло футбольное!)
makkie
makkie
сегодня в 11:37
Игрок интересный, но возрастной уже.
Пишут, что у него конфликт с руководством Фейенорда и он не хочет оставаться в Голландии.

Но тут другая проблема - у игрока в агентах... Райола :))))
DEIVID
DEIVID
сегодня в 11:36
Один из лидеров Фейеноорда.
holms918
holms918
сегодня в 11:35
Пусть попробуют.
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