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Брат Погба: «Все знают, что Поль хочет покинуть „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 14:29

 Матиас Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, заявил, что его брат хочет покинуть МЮ

Все прекрасно знают, что Поль хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Поль хочет играть в Лиге чемпионов и выигрывать титулы, и мы все понимаем, что всего этого в МЮ не будет, так что посмотрим, что произойдет летом.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:01
Надо Погбе в Псж уходить. Это самый лучший его вариант. А больше не кто его не купил. Зидан вон хотел купить так эти жмоты из руководства цену не адекватную заломили ну пусть тогда сами с ним мучаются.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:46
Этого тоже в Ригу возьмут играть.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:44
на плантации зулуса!))
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 14:41
Он мог бы взять на себя бремя лидерства, тем более, что у него и позиция подходящая. С чего он хочет, чтобы МЮ чтото выигрывал, если он сам не отдает себя МЮ на 100%?

Пусть в ПСЖ идет, поиграет на родной стороне, да и там каждый год полагаются халявные трофеи - победа в Лиге 1 и кубок. Можно вообще не играть, как Неймар, по карнавалам ездить, все равно дадут.
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 14:38
Да флаг этой бревне в руки,барабан на шею, топор в спину, и электричку на встречу.. Брат Балотелли.
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