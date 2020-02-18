Брат Погба: «Все знают, что Поль хочет покинуть „Манчестер Юнайтед“»

Матиас Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, заявил, что его брат хочет покинуть МЮ.
Все прекрасно знают, что Поль хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Поль хочет играть в Лиге чемпионов и выигрывать титулы, и мы все понимаем, что всего этого в МЮ не будет, так что посмотрим, что произойдет летом.
Пусть в ПСЖ идет, поиграет на родной стороне, да и там каждый год полагаются халявные трофеи - победа в Лиге 1 и кубок. Можно вообще не играть, как Неймар, по карнавалам ездить, все равно дадут.
Пусть в ПСЖ идет, поиграет на родной стороне, да и там каждый год полагаются халявные трофеи - победа в Лиге 1 и кубок. Можно вообще не играть, как Неймар, по карнавалам ездить, все равно дадут.