Брат Погба: «Все знают, что Поль хочет покинуть „Манчестер Юнайтед“»

, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» , заявил, что его брат хочет покинуть МЮ .

Все прекрасно знают, что Поль хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Поль хочет играть в Лиге чемпионов и выигрывать титулы, и мы все понимаем, что всего этого в МЮ не будет, так что посмотрим, что произойдет летом.