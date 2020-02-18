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Венгер ответил на заявление Эмери о катившемся по наклонной «Арсенале»

сегодня, 14:26

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал заявление Унаи Эмери о том, что на момент его прихода, лондонский клуб катился по наклонной на протяжении нескольких лет.

В 2017 году «Арсенал» набрал 75 очков и выиграл Кубок Англии, поэтому не стоит говорить, что клуб находился в упадке. За год до этого мы были вторыми в АПЛ. В последнем для меня 2018 году было тяжело, но по одному сезону нельзя делать вывод.

«Арсенал» является финансово устойчивым клубом. В команде много отличных игроков, и как тренер ты должен отвечать за результат и за то, что делаешь, не оглядываясь по сторонам. Именно так и не иначе.

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DXTK
DXTK
сегодня в 15:06
Эмреи все правильно сказал Арсенал начал катиться вниз еще 2-3 года назад при венгере.... (конечно Арсен в этом не виноват) и сезон 2015/16 когда полудохлый арсенал занял в последнем туре 2 место обойдя обделавшийся Ттх и Почета, это Веня называет вершиной...... а выиграв рекордный кубок Англии Венгера болелы сами куями опкладывали и говорили уйди.

Эмери начал что-то менять, но вот закончить ему не дали, как Клоппу который только через четыре года смог построить и добиться результата с Ливером, при этом испанец также вышел в первом сезоне в финал ЛЕ, но проиграл............ Венгер имея отлиный состав в 2000 году также проиграл финал..... чето он об это не вспоминает.

PS сегодняшний Арсенал , это подобие аналога нашего Спартака и цвета похожи краснобелые.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Bom Bom
сегодня в 15:05
Фактически Эмери можно было увольнять после финала ЛЕ и по-идиотски упущенной путевки в ЛЧ через чемпионат. При нем был яркий всплеск в начале, потом Арсенал натурально покатился. Кивать на багаж Венгера в его положении не очень разумно - оставьте Эмери Ливерпуль, и посмотрим, что с командой будет через несколько месяцев)
Да, нужно было после выставленного резерва на матч с КП увольнять. Всего-то надо было выиграть, и место в ЛЧ в кармане. Один Ктулху знает, зачем Эмери нужно было оставлять основу на выездной матч с "волками", когда трех очков в этих двух матчах было бы достаточно, а "волки" обыграли дома всех лидеров, не то, что хромой "Арсенал", и при этом "Арсенал" еще и хуже всех на выезде играл.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 15:01
Фактически Эмери можно было увольнять после финала ЛЕ и по-идиотски упущенной путевки в ЛЧ через чемпионат. При нем был яркий всплеск в начале, потом Арсенал натурально покатился. Кивать на багаж Венгера в его положении не очень разумно - оставьте Эмери Ливерпуль, и посмотрим, что с командой будет через несколько месяцев)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:49
"Арсенал" провалил этот сезон,но всё равно остаётся топ клубом.
shlifen
shlifen
сегодня в 14:48
Эмери вообще-то ничего не показал тренируя Арсенал чтобы "катить бочку" на Венгера и обвинять предшественников в том что у него ничего не получилось. Игроки атаки в Арсенале были крутые, а что защитников не покупали так кто же Эмери мешал отказываться от условного Пепе и просить ЦЗ?? Всё таки он "тренеришка"
Armyan4eG
Armyan4eG
сегодня в 14:34
Унаи Эмери не тренер.
любитель он как в менеджере... а на деле полный ноль.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 14:29
"В команде много отличных игроков, и как тренер ты должен отвечать за результат и за то, что делаешь, не оглядываясь по сторонам.l"

Вот и Венгер назвал Эмери тренеришкой, по сути))

Впрочем, это прогресс, раньше его звал так только Дзюба))
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