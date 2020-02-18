Венгер ответил на заявление Эмери о катившемся по наклонной «Арсенале»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» прокомментировал заявление о том, что на момент его прихода, лондонский клуб катился по наклонной на протяжении нескольких лет.

В 2017 году «Арсенал» набрал 75 очков и выиграл Кубок Англии, поэтому не стоит говорить, что клуб находился в упадке. За год до этого мы были вторыми в АПЛ . В последнем для меня 2018 году было тяжело, но по одному сезону нельзя делать вывод.

«Арсенал» является финансово устойчивым клубом. В команде много отличных игроков, и как тренер ты должен отвечать за результат и за то, что делаешь, не оглядываясь по сторонам. Именно так и не иначе.