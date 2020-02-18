Венгер ответил на заявление Эмери о катившемся по наклонной «Арсенале»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал заявление Унаи Эмери о том, что на момент его прихода, лондонский клуб катился по наклонной на протяжении нескольких лет.
В 2017 году «Арсенал» набрал 75 очков и выиграл Кубок Англии, поэтому не стоит говорить, что клуб находился в упадке. За год до этого мы были вторыми в АПЛ. В последнем для меня 2018 году было тяжело, но по одному сезону нельзя делать вывод.
«Арсенал» является финансово устойчивым клубом. В команде много отличных игроков, и как тренер ты должен отвечать за результат и за то, что делаешь, не оглядываясь по сторонам. Именно так и не иначе.
Эмери начал что-то менять, но вот закончить ему не дали, как Клоппу который только через четыре года смог построить и добиться результата с Ливером, при этом испанец также вышел в первом сезоне в финал ЛЕ, но проиграл............ Венгер имея отлиный состав в 2000 году также проиграл финал..... чето он об это не вспоминает.
PS сегодняшний Арсенал , это подобие аналога нашего Спартака и цвета похожи краснобелые.
Эмери начал что-то менять, но вот закончить ему не дали, как Клоппу который только через четыре года смог построить и добиться результата с Ливером, при этом испанец также вышел в первом сезоне в финал ЛЕ, но проиграл............ Венгер имея отлиный состав в 2000 году также проиграл финал..... чето он об это не вспоминает.
PS сегодняшний Арсенал , это подобие аналога нашего Спартака и цвета похожи краснобелые.
любитель он как в менеджере... а на деле полный ноль.
любитель он как в менеджере... а на деле полный ноль.
Вот и Венгер назвал Эмери тренеришкой, по сути))
Впрочем, это прогресс, раньше его звал так только Дзюба))
Вот и Венгер назвал Эмери тренеришкой, по сути))
Впрочем, это прогресс, раньше его звал так только Дзюба))