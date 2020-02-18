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Каррагер: «Что будет, если „Ман Сити“ в этом году выиграет Лигу чемпионов?»

сегодня, 14:14

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о решении УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов.

Не могу поверить, что они продолжают выступление в ЛЧ, и я говорю подобное не потому, что я играл за «Ливерпуль». Что будет, если «Ман Сити» в этом году выиграет Лигу чемпионов? Это будет насмешкой над этим решением.

УЕФА очень хочет, чтобы «Реал» прошел их, чтобы не пришлось награждать игроков «Ман Сити» после финала в Стамбуле. Первый вопрос, который зададут Хосепу Гвардиоле: «Это фальшивая победа?». Считаю, что УЕФА должен был отстранить «Сити» прямо сейчас или же принять решение в конце сезона.

Ранее об этой ситуации порассуждал главный тренер «Арсенала» Микель Артета, ранее несколько лет работавший ассистентом главного тренера в «Ман Сити». 

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заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 16:01
Все знают,как Реал заваевывает кубки ЛЧ.бешенные деньги выигрывают эти кубки а не Реал.
да сейчас Роналду ушёл и пенальти поубавилось,так что призрачные шансы есть у МанСУРА.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 16:01
что там Джимми мяч в голову попал или не правильный перевод? ну как можно взять и отстранить МанСити прямо сейчас? не,ну оно то можно,просто видать занесли не большой чемоданчик,перед 1/8 финала,ещё есть неделя накопить денег,что бы был мешок. Так вот почему этим вопросом не занимались летом,а вот именно после жеребьёвки 1/8? Ну уж хотя бы на групповой стадии,что им мешало? В таком случае,надо проверить ещё и Реал и Барселону и феерплей по своевременным оплатам трансферов,а так же и финансовый баланс. Почему только Сити? Если уж сказали А ,то надо и сказать Я и всех по алфавиту. В этом сезоне не такой уж и сильный Сити,но если Реал его боится даже в таком состоянии,то о чём может быть речь? Уверен,что МС обречён на вылет,потому что судьи будут на сливочной стороне,тут даже не обсуждается. Если от судейства с Ливерпулем и Тутанхамоном пострадали Сити,как тут воют,то мне даже страшно вообразить,что будет в игре с Реалом на Барбарисе. Я вот даже не знаю может им Скомину в помощь,а нам на Метрополитен - Дамира?! Но тут надо с Братством КрАСНОГО Короля посоветоваться,не могу самостоятельно принимать решение.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:54
Да УЕФА продолжает позорится!! Вводят дурацкие ново введения всякие ФФП а потом не могут даже про контролировать чтобы их соблюдать ну и насквозь про гнившее корумпированное руководство. Вот прикол бы был если МС выйграл Лч что бы тогда делал УЕфа?? И эту победу у них тоже конфисковал?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:47
ИЗ нечестных на руку Сити самый нечестный.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:31
Все знают,как Реал заваевывает кубки ЛЧ.бешенные деньги выигрывают эти кубки а не Реал.
Mangur
Mangur
сегодня в 14:25
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