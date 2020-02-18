Каррагер: «Что будет, если „Ман Сити“ в этом году выиграет Лигу чемпионов?»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о решении УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов.
Не могу поверить, что они продолжают выступление в ЛЧ, и я говорю подобное не потому, что я играл за «Ливерпуль». Что будет, если «Ман Сити» в этом году выиграет Лигу чемпионов? Это будет насмешкой над этим решением.
УЕФА очень хочет, чтобы «Реал» прошел их, чтобы не пришлось награждать игроков «Ман Сити» после финала в Стамбуле. Первый вопрос, который зададут Хосепу Гвардиоле: «Это фальшивая победа?». Считаю, что УЕФА должен был отстранить «Сити» прямо сейчас или же принять решение в конце сезона.
Ранее об этой ситуации порассуждал главный тренер «Арсенала» Микель Артета, ранее несколько лет работавший ассистентом главного тренера в «Ман Сити».