Каррагер: «Что будет, если „Ман Сити“ в этом году выиграет Лигу чемпионов?»

Бывший защитник «Ливерпуля» поделился мнением о решении УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов.

Не могу поверить, что они продолжают выступление в ЛЧ , и я говорю подобное не потому, что я играл за «Ливерпуль». Что будет, если «Ман Сити» в этом году выиграет Лигу чемпионов? Это будет насмешкой над этим решением.