Хендерсон: «Время Коутиньо в „Ливерпуле“ уже прошло»

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» поделился мнением о том, стоит ли хавбеку возвращаться в клуб.

Филиппе – мой хороший друг. Считаю его великолепным футболистом, он обладает всеми нужными навыками, у него потрясающее отношение к делу и любовь к футболу. Поэтому, однозначно, мы всегда будем ему рады, но решение принимаю не я. Лучше спросить об этом тренера.

Парни хорошо относились к Филиппе, спросите любого. Все бы хотели, чтобы он вернулся. Но, на мой взгляд, его время здесь уже прошло. Он ушел и, надеюсь, в ближайшем будущем мы увидим Коутиньо, который был в «Ливерпуле».