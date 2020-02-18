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Хендерсон: «Время Коутиньо в „Ливерпуле“ уже прошло»

сегодня, 13:56

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился мнением о том, стоит ли хавбеку Филиппе Коутиньо возвращаться в клуб.

Филиппе – мой хороший друг. Считаю его великолепным футболистом, он обладает всеми нужными навыками, у него потрясающее отношение к делу и любовь к футболу. Поэтому, однозначно, мы всегда будем ему рады, но решение принимаю не я. Лучше спросить об этом тренера.

Парни хорошо относились к Филиппе, спросите любого. Все бы хотели, чтобы он вернулся. Но, на мой взгляд, его время здесь уже прошло. Он ушел и, надеюсь, в ближайшем будущем мы увидим Коутиньо, который был в «Ливерпуле».

Напомним, что Коутиньо выступал за «Ливерпуль» с 2013 по 2018 год. Затем перешел в «Барселону», откуда на правах аренды перебрался в «Баварию». Недавно Филиппе заявил, что хочет остаться в мюнхенском клубе.

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