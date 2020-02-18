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Агент: «Анчелотти, будучи в „Наполи“, уничтожил самооценку Хисая»

сегодня, 13:24

Агент Марио Джуффреди, представляющий интересы защитника «Наполи» Эльсеида Хисая, заявил, что бывший главный тренер неаполитанского клуба Карло Анчелотти разрушил карьеру его клиента.

Анчелотти уничтожил самооценку Хисая. Положение Карло в «Наполи» было плохим, иначе его бы не уволили. Я не сторонник рассказывать об отношениях между тренером и игроками, но Анчелотти уничтожил многих игроков.

В текущем сезоне Хисай сыграл в Серии А 12 матчей, в которых сделал одну результативную передачу и заработал три желтые карточки. Накануне игрок получил травму и рискует пропустить длительный срок.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 13:55
Может просто клиент был ленивым? Или не подходил под модель игры/ требования главного тренера?? Просто как-то Анчелотти не особо заметен в контексте разрушения карьер... А уволили его вообще из-за прихотей президента клуба... Вообщем агент несёт чушь чтобы рассказать как кто-то другой виноват в том что у клиента всё "не слава богу" =)))
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