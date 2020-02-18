Агент: «Анчелотти, будучи в „Наполи“, уничтожил самооценку Хисая»

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сегодня, 13:24

Агент Марио Джуффреди, представляющий интересы защитника «Наполи» , заявил, что бывший главный тренер неаполитанского клуба разрушил карьеру его клиента.

Анчелотти уничтожил самооценку Хисая. Положение Карло в «Наполи» было плохим, иначе его бы не уволили. Я не сторонник рассказывать об отношениях между тренером и игроками, но Анчелотти уничтожил многих игроков.

В текущем сезоне Хисай сыграл в Серии А 12 матчей, в которых сделал одну результативную передачу и заработал три желтые карточки. Накануне игрок получил травму и рискует пропустить длительный срок.