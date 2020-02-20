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Джейми Реднапп: «Сейчас Де Брюйне с огромным отрывом лучший игрок АПЛ»

сегодня, 21:34

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп похвалил игру полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне:

Кевин на голову выше остальных, когда он на поле. Раньше я не думал, что можно побить уровень выступления Давида Сильвы, однако Де Брюйне поднимает планку еще выше. Такое ощущение, что возле него силовое поле, потому что у бельгийца не отбирают мяч. Его передачи всегда вскрывают оборону.

Его игра без мяча тоже находится на высоком уровне. Он не попал в команду года, но для меня Кевин - футболист года.

Его соперниками за звание лучшего в АПЛ являются Ван Дейк, который проводит блестящий сезон, Хендерсон, которым я восхищаюсь, может быть, даже Мане. Но посмотрите на цифры. У Де Брюйне 20 голевых передач (16 в АПЛ). У других этот показатель намного ниже. Сейчас Кевин является лучшим футболистом Англии, причем с большим отрывом.

Ранее появились слухи, что Де Брюйне попытается купить «Реал». 

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 21:53
Лучший игрок АПЛ не в МС играет.
ЮНВA
ЮНВA
сегодня в 21:48
Дебрюйныч хорош, не с отрывом, но прямо сейчас лучший в АПЛ.
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 21:38
Хорошо играет.
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