Джейми Реднапп: «Сейчас Де Брюйне с огромным отрывом лучший игрок АПЛ»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп похвалил игру полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне:
Кевин на голову выше остальных, когда он на поле. Раньше я не думал, что можно побить уровень выступления Давида Сильвы, однако Де Брюйне поднимает планку еще выше. Такое ощущение, что возле него силовое поле, потому что у бельгийца не отбирают мяч. Его передачи всегда вскрывают оборону.
Его игра без мяча тоже находится на высоком уровне. Он не попал в команду года, но для меня Кевин - футболист года.
Его соперниками за звание лучшего в АПЛ являются Ван Дейк, который проводит блестящий сезон, Хендерсон, которым я восхищаюсь, может быть, даже Мане. Но посмотрите на цифры. У Де Брюйне 20 голевых передач (16 в АПЛ). У других этот показатель намного ниже. Сейчас Кевин является лучшим футболистом Англии, причем с большим отрывом.
Ранее появились слухи, что Де Брюйне попытается купить «Реал».