Джейми Реднапп: «Сейчас Де Брюйне с огромным отрывом лучший игрок АПЛ»

Экс-игрок «Ливерпуля» похвалил игру полузащитника «Манчестер Сити» :

Кевин на голову выше остальных, когда он на поле. Раньше я не думал, что можно побить уровень выступления Давида Сильвы, однако Де Брюйне поднимает планку еще выше. Такое ощущение, что возле него силовое поле, потому что у бельгийца не отбирают мяч. Его передачи всегда вскрывают оборону.

Его игра без мяча тоже находится на высоком уровне. Он не попал в команду года, но для меня Кевин - футболист года.