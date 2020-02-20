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Брейтуэт: «Месси является лучшим игроком всех времен»

сегодня, 20:37

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт, перешедший из «Леганеса», поделился мнением о своем трансфере и похвалил форварда каталонцев Лионеля Месси:

Я очень рад, потому что мечта стала реальностью. Любой, кто играет в футбол, хочет выступать за «Барселону». Моя цель - выигрывать титулы. В этом клубе большие ожидания и давление.

Считаю себя умным, техничным и сильным футболистом. Каждый день стремлюсь к самосовершенствованию. Надеюсь, что забью много голов.

Месси - лучший игрок в истории футбола. Для меня сейчас наступил прекрасный момент, чтобы поиграть вместе с ним.

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga
сегодня в 21:20
Кто такой Месси мы знаем, а вот кто ты нет. Удиви всех на поле.
Armyan4eG
Armyan4eG ответил Шишанутый
сегодня в 21:08
О а вот и Бретвейт уже раздает дежурное интервью про гнома, и дня не прошло а парень уже отрабаьтывает конракт))
Раньше сливочные девочки лёгкого поведения, полировали Гелю задний проход еще до перехода в Реал.
Так что Барса в этом случае менее нарцисс-ична
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 21:08
🤣🤣🤣🤣
Правдолю
Правдолю
сегодня в 21:02
По ходу первый пункт контракта гласит Месси лучший
Barcelona_MSN
Barcelona_MSN ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:58
Раз присягу дал Месси,значит будет забивать в каждой игре.
Раз присягу дал Месси,значит будет ИГРАТЬ в каждой игре.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:52
Раз присягу дал Месси,значит будет забивать в каждой игре.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 20:43
Без этого никак - гном не примет в свой прайд )))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 20:43
Пункт контракта отработан)))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 20:40
О а вот и Бретвейт уже раздает дежурное интервью про гнома, и дня не прошло а парень уже отрабаьтывает конракт))
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