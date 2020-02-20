Брейтуэт: «Месси является лучшим игроком всех времен»

Нападающий «Барселоны» , перешедший из «Леганеса», поделился мнением о своем трансфере и похвалил форварда каталонцев :

Я очень рад, потому что мечта стала реальностью. Любой, кто играет в футбол, хочет выступать за «Барселону». Моя цель - выигрывать титулы. В этом клубе большие ожидания и давление.

Считаю себя умным, техничным и сильным футболистом. Каждый день стремлюсь к самосовершенствованию. Надеюсь, что забью много голов.

Месси - лучший игрок в истории футбола. Для меня сейчас наступил прекрасный момент, чтобы поиграть вместе с ним.