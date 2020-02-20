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Аллегри: «Не существует никакого проклятия Лиги чемпионов»

сегодня, 19:50

Бывший наставник «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в беседе с France Press заявил, что не верит в существование проклятия Лиги чемпионов. Напомним, что Аллегри дважды выводил «Юве» в финал ЛЧ, и оба раза его команда проиграла – «Барселоне» в 2015 году и «Реалу» в 2017-м.

Главой целью для меня в «Милане» и «Ювентусе» было пройти групповой этап и попытаться выиграть Лигу чемпионов. Не существует никакого проклятия Лиги чемпионов. Дойти до финала – уже большое событие.

Отметим, что на данный момент Аллегри находится без клуба. При этом СМИ сообщают, что он может вскоре возглавить «Ман Юнайтед».

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Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 20:05
красава Макс! с такими скудными ресурсами,человек два раза доходил до финалов,причем с двумя разными составами по сути,жаль,что в финалах сказался более классный состав соперников.А так молодец,только он прерывал доминирование испанских клубов,выбивав и тех и других из лч и еще разок должен был выбивать,если бы не оливер
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 19:52
Конечно нет, ведь победитель уже решен заранее на десяток лет вперёд!
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