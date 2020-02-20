Аллегри: «Не существует никакого проклятия Лиги чемпионов»

Бывший наставник «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в беседе с France Press заявил, что не верит в существование проклятия Лиги чемпионов. Напомним, что Аллегри дважды выводил «Юве» в финал ЛЧ, и оба раза его команда проиграла – «Барселоне» в 2015 году и «Реалу» в 2017-м.
Главой целью для меня в «Милане» и «Ювентусе» было пройти групповой этап и попытаться выиграть Лигу чемпионов. Не существует никакого проклятия Лиги чемпионов. Дойти до финала – уже большое событие.
Отметим, что на данный момент Аллегри находится без клуба. При этом СМИ сообщают, что он может вскоре возглавить «Ман Юнайтед».