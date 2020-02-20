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Месси: «Суарес способен помочь Мартинесу устроиться в „Барселоне“»

сегодня, 20:48

Капитан «Барселоны» Лионель Месси в разговоре с Mundo Deportivo заявил, что его партнер по команде Луис Суарес способен помочь Лаутаро Мартинесу адаптироваться в клубе, если тот перейдет в «Барсу» из «Интера».

Мартинес очень похож на Суареса. Оба используют корпус, чтобы разворачиваться, защищать мяч, бороться и забивать голы. Думаю, все отличные игроки в конце концов адаптируются. У Луиса Суареса богатый опыт, он способен помочь Лаутаро устроиться в клубе и в чемпионате. Конечно, это все гипотетически…

Напомним, ранее СМИ сообщили, что «Интер» оценил Мартинеса в 150 миллионов евро.

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga
сегодня в 21:18
Везде связи нужны)
ДСА
ДСА
сегодня в 21:12
Способен и нагадить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:59
Вот так друг друга и устраивают...
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