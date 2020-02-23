Зидан: «Мы не должны опускать голову из-за двух плохих результатов»

Главный тренер «Реала» прокомментировал поражение от «Леванте» (0:1) в матче 25-го тура Примеры.

Преобладают негативные эмоции, потому что мы много атаковали, но не забили. Мы хорошо начали гостевой матч, создавая моменты, но нам не хватало голов, а это самая важная вещь в футболе. Во втором тайме они пошли вперёд и забили. Это досадно, потому что мы потеряли пять очков в двух матчах.

У нас были очень хорошие моменты в этом сезоне, и мы не можем опустить голову из-за двух результатов. Мы должны думать о том, что сможем со всей энергией и страстью двигаться вперёд. Это неудачная серия, но мы должны думать о следующей неделе, где на кону будет стоять всё.