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Зидан: «Мы не должны опускать голову из-за двух плохих результатов»

сегодня, 02:13
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Леванте» (0:1) в матче 25-го тура Примеры.

Преобладают негативные эмоции, потому что мы много атаковали, но не забили. Мы хорошо начали гостевой матч, создавая моменты, но нам не хватало голов, а это самая важная вещь в футболе. Во втором тайме они пошли вперёд и забили. Это досадно, потому что мы потеряли пять очков в двух матчах.

У нас были очень хорошие моменты в этом сезоне, и мы не можем опустить голову из-за двух результатов. Мы должны думать о том, что сможем со всей энергией и страстью двигаться вперёд. Это неудачная серия, но мы должны думать о следующей неделе, где на кону будет стоять всё.

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Belgie2009
Belgie2009 ответил h_a_k_k_e_r
сегодня в 03:11
Да) пишится слитно же, вофтарой) эх печалька))
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 02:54
Тренер не тянет.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 02:48
"Во фтором тайме"))) Фторой... Могучий русский язык...
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 02:39
Учись у Гончаренки!
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