Крауч: «Думал, мне звонит жена, но это был Моуриньо, предлагал вернуться»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» рассказал, что главный тренер «шпор» предложил ему вернуться в команду. Питер завершил карьеру в 2019 году.

Это произошло днем во вторник, на моем телефоне загорелся незнакомый номер. В тот день дома я просматривал выпуски новостей по пресс-конференции Жозе Моуриньо. Перед первым матчем Лиги чемпионов «Тоттенхэма» против «Лейпцига» Жозе спросили, могла бы ли его команда сделать также как «Барселона», а именно подписать нападающего вне трансферного окна, учитывая чрезвычайное положение.

«Я не знал о подобной возможности. Не думаю, что это возможно... Питер Крауч!» – сказал Моуриньо. И я сразу же написал в твиттере: «Я готов, Жозе».

Мои мысли были об этой ситуации, но тут зазвонил мой телефон. Скорее всего я бы не ответил, но то, что вызов был по FaceTime, изменил ситуацию. Сначала я думал, что мне звонит моя жена Эбби. Думал, что она хочет показывать мне, что собирается надеть на церемонию. Но это была не Эбби, а Моуриньо, его глаза блестели!

«Значит, ты готов? Питер, давай, ты нам нужен!» – сказал Моуриньо со смехом.

У пресс-службы «Тоттенхэма» был мой номер, они, наверное, и дали его тренеру. Однако, пускай мне и хотелось ответить Жозе положительно, мой длительный перерыв после завершения карьеры показывает, что мне нужно немного больше времени, чем обычно, чтобы полностью восстановить физическую форму.