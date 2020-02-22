Сарри: «С каждым матчем мы становимся лучше»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал победу над СПАЛом.

Я вижу, что с каждым матчем мы становимся лучше. Жаль, конечно, что мы не используем все свои моменты. В каждой игре мы создаем много моментов, но забиваем лишь несколько из них. Нужно над этим работать.