Сарри: «С каждым матчем мы становимся лучше»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу над СПАЛом.
Я вижу, что с каждым матчем мы становимся лучше. Жаль, конечно, что мы не используем все свои моменты. В каждой игре мы создаем много моментов, но забиваем лишь несколько из них. Нужно над этим работать.
Спокойной ночи, дуэт.
П.С. У Агнии Барто есть стихотворение классное - Мы с Тамарой ходим парой. Аха-ха)
Спокойной ночи, дуэт.
П.С. У Агнии Барто есть стихотворение классное - Мы с Тамарой ходим парой. Аха-ха)
хаахах
хаахах
а личико то смазливое такое в фэйсбуке))))
а личико то смазливое такое в фэйсбуке))))
Стрый
Стрый
так я же гриша,или Федя?
так я же гриша,или Федя?
У вас правильно Грициан или Грыцько. Аха-ха)
У вас правильно Грициан или Грыцько. Аха-ха)