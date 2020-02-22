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Сарри: «С каждым матчем мы становимся лучше»

вчера, 23:57
СПАЛЛоготип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу над СПАЛом.

Я вижу, что с каждым матчем мы становимся лучше. Жаль, конечно, что мы не используем все свои моменты. В каждой игре мы создаем много моментов, но забиваем лишь несколько из них. Нужно над этим работать.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Lucky luciano
сегодня в 00:53
это в политехе в Стрыйе преподавали хахааха?
Аха-ха)
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Да ладнo вам
сегодня в 00:49
И не забудь караулы везде нажать. Аха-ха) Спокойной ночи, дуэт. П.С. У Агнии Барто есть стихотворение классное - Мы с Тамарой ходим парой. Аха-ха)
дружище, а какое у тебя отношение к Путину ВВ?
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Да ладнo вам
сегодня в 00:48
И не забудь караулы везде нажать. Аха-ха) Спокойной ночи, дуэт. П.С. У Агнии Барто есть стихотворение классное - Мы с Тамарой ходим парой. Аха-ха)
это в политехе в Стрыйе преподавали хахааха?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Да ладнo вам
сегодня в 00:47
И не забудь караулы везде нажать. Аха-ха) Спокойной ночи, дуэт. П.С. У Агнии Барто есть стихотворение классное - Мы с Тамарой ходим парой. Аха-ха)
Вы с Тамарой так и на майдан ходили? Или только с Анютой? Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Lucky luciano
сегодня в 00:46
Степан Лучейко а личико то смазливое такое в фэйсбуке))))
Я просто ору с него. Аха-ха)
Да ладнo вам
Да ладнo вам
сегодня в 00:45
И не забудь караулы везде нажать. Аха-ха)
Спокойной ночи, дуэт.
П.С. У Агнии Барто есть стихотворение классное - Мы с Тамарой ходим парой. Аха-ха)
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Да ладнo вам
сегодня в 00:45
У твоего приятеля есть знакомства в разного рода администрациях. Ты хоть попроси его разузнать откуда я, а то я с людьми-то некоторыми общаюсь за пределами Соккера - не один ведь я ржу от ваших баек. Это до вас двоих не доходит?)
ты лучше расскажи праздник 20 отмечал?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Lucky luciano
сегодня в 00:45
хахаха я просто угораю с ***
Аха-ха-ха)
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Да ладнo вам
сегодня в 00:45
У твоего приятеля есть знакомства в разного рода администрациях. Ты хоть попроси его разузнать откуда я, а то я с людьми-то некоторыми общаюсь за пределами Соккера - не один ведь я ржу от ваших баек. Это до вас двоих не доходит?)
так мне ничего узнавать не нужно,все уже давно известно и подтверждено
хаахах
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 00:44
Степан Лучейко
а личико то смазливое такое в фэйсбуке))))
Да ладнo вам
Да ладнo вам ответил Lucky luciano
сегодня в 00:44
дружище а что за город такой Стрый
У твоего приятеля есть знакомства в разного рода администрациях. Ты хоть попроси его разузнать откуда я, а то я с людьми-то некоторыми общаюсь за пределами Соккера - не один ведь я ржу от ваших баек. Это до вас двоих не доходит?)
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Да ладнo вам
сегодня в 00:43
Ты Яша, Петя. Разве мама не рассказала?
хахаахха
Да ладнo вам
Да ладнo вам ответил Lucky luciano
сегодня в 00:42
скинь ссылку я посмотрю на себя,особенно в инстаграме так я же гриша,или Федя?
Ты Яша, Петя. Разве мама не рассказала?
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Да ладнo вам
сегодня в 00:42
Да, да, Федя, ты в инстаграме вообще такой прикольный)
дружище а что за город такой
Стрый
Да ладнo вам
Да ладнo вам ответил Lucky luciano
сегодня в 00:42
скинь ссылку я посмотрю на себя,особенно в инстаграме так я же гриша,или Федя?
Я понимаю, почему ты аватарку такую тут себе поставил. Правда ведь есть что-то общее у тебя с нею. Возраст, особенно)
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Да ладнo вам
сегодня в 00:40
Да, да, Федя, ты в инстаграме вообще такой прикольный)
скинь ссылку я посмотрю на себя,особенно в инстаграме
так я же гриша,или Федя?
Да ладнo вам
Да ладнo вам ответил Lucky luciano
сегодня в 00:39
ты там на фэйсбуке неплохо получился хаххаа
Да, да, Федя, ты в инстаграме вообще такой прикольный)
Да ладнo вам
Да ладнo вам ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 00:38
Какой Гриша? У вас правильно Грициан или Грыцько. Аха-ха)
Твой кореш, зови его как хочешь)
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Да ладнo вам
сегодня в 00:38
Что, Гриша, имя своё не нравится? Ну, извини, не я тебе его давал, у мамы спрашивай.
ты там на фэйсбуке неплохо получился хаххаа
Да ладнo вам
Да ладнo вам ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 00:38
Совсем ты потёк, как твой известный в рядах УПА тёзка. Аха-ха)
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответил Князь сажал врагов на посох
    сегодня в 00:38
    Какой Гриша? У вас правильно Грициан или Грыцько. Аха-ха)
    хахаха я просто угораю с ***
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Да ладнo вам
    сегодня в 00:37
    Что, Гриша, имя своё не нравится? Ну, извини, не я тебе его давал, у мамы спрашивай.
    Какой Гриша?
    У вас правильно Грициан или Грыцько. Аха-ха)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Да ладнo вам
    сегодня в 00:36
    Что, Гриша, имя своё не нравится? Ну, извини, не я тебе его давал, у мамы спрашивай.
    Совсем ты потёк, как твой известный в рядах УПА тёзка. Аха-ха)
    Да ладнo вам
    Да ладнo вам ответил Lucky luciano
    сегодня в 00:35
    гриша хахахахаха
    Что, Гриша, имя своё не нравится? Ну, извини, не я тебе его давал, у мамы спрашивай.
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответил Да ладнo вам
    сегодня в 00:33
    Гриша, жена от внуков-то приехала, ты мне так и не ответил?
    гриша хахахахаха
    Да ладнo вам
    Да ладнo вам ответил Lucky luciano
    сегодня в 00:33
    Степа, а что под Львовом в селе не празднуют великий праздник? Ты Ане привет передай
    Гриша, жена от внуков-то приехала, ты мне так и не ответил?
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответил Да ладнo вам
    сегодня в 00:31
    С 14 октября 2014-го года 23 февраля в Украине - это День защитника Украины. Какое отношение имеешь к нему ты, хающий страну и её людей?
    Степа, а что под Львовом в селе не празднуют великий праздник? Ты Ане привет передай
    Да ладнo вам
    Да ладнo вам ответил Князь сажал врагов на посох
    сегодня в 00:31
    Успокойся, Стёпа. Я не в украине и у нас этот праздник называется "День защитника Отечества") А у вас в/на украине и 9 мая днём скорби называют. Чего уж теперь. Аха-ха)
    Я всегда спокоен, Ваня. И в отличии от меня, ты как раз украинец, хающий свою страну и свой народ.
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    сегодня в 00:30
    в ворота Юве пробили 8 пенальти,в ворота кабинета 3....это все,что нужно знать,кто и кого тащит
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    сегодня в 00:27
    Пока один Роналду тащит Юве
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