Кутроне: «Я бы никогда не стал праздновать свой гол „Милану“»

Нападающий «Фиорентины» , заработавший пенальти в матче с «Миланом» (1:1) в 25-м туре Серии А, поблагодарил болельщиков обеих команд.

«Милан» никогда не будет для меня противником. Я благодарен им за всё, что они дали мне и эти аплодисменты в концовке.

Я вышел со скамейки с моим обыкновенным желанием сражаться и победить, это была прекрасная игра. Мы очень хорошо справились с тем, чтобы вырвать очко, оставшись в меньшинстве.

Я рад этой ничьей и благодарю болельщиков «фиалок» за их поддержку и болельщиков «Милана» за аплодисменты. Если бы пенальти исполнял я, то ни за что не стал бы праздновать гол, потому что я очень уважаю «Милан» и никогда бы этого не сделал.

Хочу поблагодарить «Фиорентину» за веру в меня. Я должен отплатить клубу своей игрой и, надеюсь, большим количеством голов.