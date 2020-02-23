Ди Бьяджо: «Хочу поздравить своих ребят, они выполнили всё, что я просил»

Главный тренер СПАЛа прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура Серии А с «Ювентусом».

Хочу поздравить своих ребят, они выполнили все, что я просил. Я хотел от них смелости, самоотдачи и игры в пас. В матчах с «Ювентусом» нельзя допускать ошибок. Во втором тайме мы играли слишком широко, но повторяю, игроки выполнили все мои требования.

Я видел живую и энергичную команду, которая хочет играть в футбол и не выглядит безнадежно. Нам требовалась победа, поэтому я не могу быть доволен отсутствием очков. Но, честно говоря, я бы не попросил большего сегодня.