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Жезус: «Гвардиола намерен остаться в „Сити“? Это важно для всей команды»

вчера, 23:20
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, забивший победный гол в ворота «Лестера» в матче 27-го тура АПЛ, прокомментировал результат игры, а также коснулся положения Хосепа Гвардиолы в клубе.

Всегда стараюсь помочь своим партнерам по команде, когда выдвигаюсь впереди, ищу свободное пространство. Понимал, что Марез обладает высоким уровнем игры, чтобы сделать мне эту передачу. 

Гвардиола намерен остаться в клубе? Это важно для нас, для всей команды. У нас есть контракты, мы хотим остаться. Конечно, это важно.

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Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
сегодня в 00:17
Удачи Гвардиоле!
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