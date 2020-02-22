Жезус: «Гвардиола намерен остаться в „Сити“? Это важно для всей команды»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, забивший победный гол в ворота «Лестера» в матче 27-го тура АПЛ, прокомментировал результат игры, а также коснулся положения Хосепа Гвардиолы в клубе.
Всегда стараюсь помочь своим партнерам по команде, когда выдвигаюсь впереди, ищу свободное пространство. Понимал, что Марез обладает высоким уровнем игры, чтобы сделать мне эту передачу.
Гвардиола намерен остаться в клубе? Это важно для нас, для всей команды. У нас есть контракты, мы хотим остаться. Конечно, это важно.