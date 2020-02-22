Жезус: «Гвардиола намерен остаться в „Сити“? Это важно для всей команды»

Нападающий «Манчестер Сити» , забивший победный гол в ворота «Лестера» в матче 27-го тура АПЛ , прокомментировал результат игры, а также коснулся положения в клубе.

Всегда стараюсь помочь своим партнерам по команде, когда выдвигаюсь впереди, ищу свободное пространство. Понимал, что Марез обладает высоким уровнем игры, чтобы сделать мне эту передачу.

Гвардиола намерен остаться в клубе? Это важно для нас, для всей команды. У нас есть контракты, мы хотим остаться. Конечно, это важно.