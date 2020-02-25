Вейналдум: «Хочу играть на высоком уровне, пока мне не исполнится 38 лет»

Полузащитник «Ливерпуля» поделился планами на свою дальнейшую карьеру.

В будущем я вижу себя снова играющим за «Фейеноорд», ПСВ или «Спарту». Иногда я смотрю на «Спарту» (свой первый молодежный клуб) и думаю, что было бы здорово провести там свои последние годы в качестве профессионального игрока. В Нидерландах я играл за три клуба и до сих пор хорошо отношусь ко всем трем из них. Но выбрать можно только один.



Но я ничего не могу обещать. Я учусь и у других игроков. Ван Нистелрой однажды обещал вернуться, но с годами передумал. То, что я сейчас испытываю, уникально. Многие хотят играть на самом высоком уровне и выигрывать трофеи, как Кларенс Зеедорф. Я мечтаю играть как можно дольше. Как и Златан Ибрагимович или Криштиану Роналду. Я хочу играть на высоком уровне, пока мне не исполнится 38 лет.