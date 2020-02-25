Каррагер: «Фанаты „Ливерпуля“ недооценивают Салаха»

Бывший защитник «Ливерпуля» поделился мнением о значимости нападающего для своего клуба.

Думаю, что Салаха в футбольном сообществе считают игроком мирового уровня, но фанатская среда «Ливерпуля» его недооценивает. Да, по сравнению с его первым сезоном есть небольшой спад, но его целью никогда не стояло забивать по 47 голов в сезон. Если бы фанатам предложили огромные деньги за Александра-Арнольда, ван Дейка, Мане, Фирмино, они бы сразу сказали «нет».

Точно также и с Аллисоном или ван Дейком. Но если бы они узнали, что за Салаха предлагают 130 миллионов фунтов, то они бы призадумались. «Ливерпулю» нужен еще один нападающий, потому что Салах, возможно, поедет на Олимпиаду, а затем на Кубок африканских наций. То же самое и с Мане. «Ливерпулю» мало Ориги.