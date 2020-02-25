Анри: «Я буду мечтать возглавить „Арсенал“ до моих последних дней»

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сегодня, 13:55

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции , ныне работающий главным тренером в клубе MLS «Монреаль Импакт», заявил, что хотел бы однажды возглавить «Арсенал».

Я и правда мечтаю возглавить «Арсенал», но также мечтаю пробежаться по баскетбольной площадке и сделать слэм-данк. Понятно, что всё это может не сбыться. Однако я буду мечтать возглавить «Арсенал» до моих последних дней.

Тьерри выступал за «Арсенал» с 1999 по 2007 год. В 254 играх француз отметился 174 забитыми мячами.