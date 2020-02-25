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Анри: «Я буду мечтать возглавить „Арсенал“ до моих последних дней»

сегодня, 13:55

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри, ныне работающий главным тренером в клубе MLS «Монреаль Импакт», заявил, что хотел бы однажды возглавить «Арсенал».

Я и правда мечтаю возглавить «Арсенал», но также мечтаю пробежаться по баскетбольной площадке и сделать слэм-данк. Понятно, что всё это может не сбыться. Однако я буду мечтать возглавить «Арсенал» до моих последних дней.

Тьерри выступал за «Арсенал» с 1999 по 2007 год. В 254 играх француз отметился 174 забитыми мячами.

Ранее Анри рассказал об уровне интенсивности игры в АПЛ.

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Все комментарии
FESCO
FESCO
сегодня в 14:14
Клоун, такого только в спартак.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 14:01
Перевод не очень красивый/правильный, он, скорее, сказал: "Я буду мечтать возглавить "Арсенал" до последних моих дней", то есть намекает на безответную преданность команде, а не на предчувствие своей безвременной кончины))
Эрик Бернар
Эрик Бернар ответил Прожареный Язь
сегодня в 14:01
Сей т-щ сам просится в бан. Язем Князя называют его недруги, ну и откровенно сублимированные комментарии. Аккаунт для троллинга.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 14:01
Ты уже Монако потренировал...
Аpбитр
Аpбитр ответил Прожареный Язь
сегодня в 13:58
Вы данный аккаунт создали исключительно для троллинга.
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