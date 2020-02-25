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Румменигге: «Надеюсь, в решающие недели Коутиньо найдёт свою игру»

сегодня, 10:47

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге порассуждал о причинах нестабильной игры полузащитника Филиппе Коутиньо, арендованного у «Барселоны».

Сложно ответить. В каких-то матчах он выглядел очень хорошо, но иногда казалось, что он подавлен. Не знаю, из-за чего. Мы все верим, что он  прекрасный игрок, это видно на тренировках, а порой и в матчах. Все пытаются помочь ему – тренер, одноклубники.

Надеемся, что в решающие недели, которые вот-вот начнутся, Коутиньо поможет нам выиграть трофеи.

В текущем сезоне Филиппе сыграл за «Баварию» в 28 матчах, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:51
Гном сбагрил.
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