Аньелли: «Беззаботность - главный плюс „Лацио“»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением о гонке за Скудетто с «Лацио» и «Интером» в нынешнем сезоне.

У «Лацио» есть преимущество. У них нет обязательства побеждать, а их беззаботность - главный плюс. Однако это может быть и негативной стороной.

У «Лацио» и «Интера» есть две разные философии. «Интер» не такой легкомысленный, Конте взял на себя обязательство всегда и везде побеждать.