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Аньелли: «Беззаботность - главный плюс „Лацио“»

сегодня, 10:41

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением о гонке за Скудетто с «Лацио» и «Интером» в нынешнем сезоне. 

У «Лацио» есть преимущество. У них нет обязательства побеждать, а их беззаботность - главный плюс. Однако это может быть и негативной стороной. 

У «Лацио» и «Интера» есть две разные философии. «Интер» не такой легкомысленный, Конте взял на себя обязательство всегда и везде побеждать. 

Ранее Аньелли прокомментировал возможное приглашение в клуб наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:46
Беззаботные за чемпионство не бьются.
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