Де Брюйне: «Я готов исполнять пенальти, если потребуется»

Полузащитник «Манчестер Сити» заявил, что готов взять на себя роль штатного пенальтиста команды. В текущем сезоне игроки «Сити» не реализовали 5 из 7 пенальти.

Готов ли я бить пенальти? Почему бы и нет. Мне без разницы. Мне кажется, что пенальти важнее для нападающих, это добавляет им голов в статистику. Для меня это не принципиально, но если требуется, я готов бить пенальти. Понятно, что окончательное решение за тренером.

Если ты побеждаешь в матче, то незабитый пенальти тебя не беспокоит, но другая ситуация, если это приводит к потере очков. Наверное, у нас сейчас сложный период в этом аспекте, но бывали времена, когда мы забивали много пенальти. Такое может случиться с каждым, глупо винить ребят.