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Де Брюйне: «Я готов исполнять пенальти, если потребуется»

сегодня, 12:46

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне заявил, что готов взять на себя роль штатного пенальтиста команды. В текущем сезоне игроки «Сити» не реализовали 5 из 7 пенальти.

Готов ли я бить пенальти? Почему бы и нет. Мне без разницы. Мне кажется, что пенальти важнее для нападающих, это добавляет им голов в статистику. Для меня это не принципиально, но если требуется, я готов бить пенальти. Понятно, что окончательное решение за тренером.

Если ты побеждаешь в матче, то незабитый пенальти тебя не беспокоит, но другая ситуация, если это приводит к потере очков. Наверное, у нас сейчас сложный период в этом аспекте, но бывали времена, когда мы забивали много пенальти. Такое может случиться с каждым, глупо винить ребят.

Ранее Кевин порассуждал о важности Лиги чемпионов для «горожан» перед первой встречей с «Реалом» в рамках 1/8 финала.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:43
Кун не отдаст - будет мазать до посинения.
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 13:14
А отбить готов?)
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