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Инсинье: «Для меня честь обменяться футболками с Месси»

сегодня, 01:48
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье подвёл итоги первого домашнего матча с «Барселоной» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Я попросил у Месси его футболку ещё перед игрой. Для меня большая честь иметь её.

Этот результат оставляет горькое послевкусие, потому что мы играли на равных, жертвовали собой. 

Бускетс и Видаль не помогут «Барсе» в ответке? У них есть и другие сильные игроки. Мы должны как следует сосредоточиться на этом матче, показать выдающуюся игру, больше рисковать и пройти в следующий раунд.

Впервые играть против «Барслеоны» и Месси было очень эмоционально. Я чувствовал, что мы можем добиться лучшего результата на домашнем стадионе, особенно учитывая шансы, которые у нас были.

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