Инсинье: «Для меня честь обменяться футболками с Месси»

Капитан «Наполи» подвёл итоги первого домашнего матча с «Барселоной» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Я попросил у Месси его футболку ещё перед игрой. Для меня большая честь иметь её.

Этот результат оставляет горькое послевкусие, потому что мы играли на равных, жертвовали собой.

Бускетс и Видаль не помогут «Барсе» в ответке? У них есть и другие сильные игроки. Мы должны как следует сосредоточиться на этом матче, показать выдающуюся игру, больше рисковать и пройти в следующий раунд.

Впервые играть против «Барслеоны» и Месси было очень эмоционально. Я чувствовал, что мы можем добиться лучшего результата на домашнем стадионе, особенно учитывая шансы, которые у нас были.