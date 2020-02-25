Бонуччи: «Многое меняется с возвращением Кьеллини»

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вчера, 23:33

Защитник «Ювентуса» накануне встречи с «Лионом» в 1/8 финала ЛЧ прокомментировал возвращение в строй своего партнера по центру обороны – .

Многое меняется [с возвращением Кьеллини], очень многое. Нам обоим нравится не только играть в футбол, но и разговаривать во время матчей, общаться с нашими партнерами, помогать молодым игрокам правильно двигаться, держать линию. Проще, если мы вдвоем делаем это.

Отметим, что Кьеллини попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Лионом».