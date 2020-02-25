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Бонуччи: «Многое меняется с возвращением Кьеллини»

вчера, 23:33
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус23:00 Не начался

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи накануне встречи с «Лионом» в 1/8 финала ЛЧ прокомментировал возвращение в строй своего партнера по центру обороны – Джорджо Кьеллини.

Многое меняется [с возвращением Кьеллини], очень многое. Нам обоим нравится не только играть в футбол, но и разговаривать во время матчей, общаться с нашими партнерами, помогать молодым игрокам правильно двигаться, держать линию. Проще, если мы вдвоем делаем это.   

Отметим, что Кьеллини попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Лионом».

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 00:51
С выздоровлением Кьеллини дальнейшая интеграция Маттейса в игру Юве переносится на следующий сезон.
h8you
h8you ответил Valeriy Lutsak
сегодня в 00:01
Только не выпускать Кьелини в старте!! Только не это! Тогда валидолом не отделаться!
ты наверное с мердуччи перепутал
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 23:53
Только не выпускать Кьелини в старте!! Только не это! Тогда валидолом не отделаться!
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