ГлавнаяНовости

Венгер прокомментировал проблемы в игре «Барселоны»

сегодня, 00:25

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер в эфире beIN SPORTS прокомментировал проблемы в игре «Барселоны».

Они уже не так быстро отбирают мяч, они играют в защите несколько дольше, чем раньше. У них более уязвимая полузащита, они имеют проблемы с созданием голевых моментов. Кроме того, у них нет полузащитника, забивающего голы, поскольку де Йонг и Бускетс располагаются глубоко, и у них нет никого в полузащите, кто шел бы в штрафную площадь [оппонента].

Позже Венгер добавил, что «Барса» всё же имеет одного хавбека, способного играть при атаках в штрафной площади соперника.

Единственный игрок, который идет в штрафную из полузащиты, – это Артуро Видаль. Но ему иногда не хватает техники.  

Отметим, что ранее Венгер высказался о перспективах «Арсенала» в текущем сезоне.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гнабри: «Лондон всё ещё красный»
Сегодня, 02:18 ФотоКомментарии0
Лэмпард: «Нас превзошли в каждом аспекте игры, и это очень отрезвляет»
Сегодня, 02:11 Комментарии0
Инсинье: «Для меня честь обменяться футболками с Месси»
Сегодня, 01:48 Комментарии0
Гнабри: «Мы должны помнить о камбэке „Ливерпуля“ в матче с „Барселоной“»
Сегодня, 01:37 Комментарии2
Бонуччи: «Многое меняется с возвращением Кьеллини»
Вчера, 23:33 Комментарии3
Сильва: «Постараемся обыграть „Реал“ на „Бернабеу“»
Вчера, 23:21 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 01:23
Венгер еще не теряет надежды занять теплое местечко на пенсии у руля Барсы )
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:17
Главная проблема "Барселоны" - завышенные ожидания от Месси.
Он капризный ребенок, который, по определению, не может быть лидером команды.
Но Лионель, как капризный ребенок, претендует именно на роль лидера команды.
При этом аргентинец начал забывать о футболе, как и в сборной своей страны.
Забивал бы себе голы, делал бы голевые передачи, так нет же, этого мало.
Хочется быть еще и конструктором, как Хави, но не получается.
Клубу нужен тренер, который не боится Месси.
Roman73
Roman73
сегодня в 01:00
Всё так , Арсен.
Всё так.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100