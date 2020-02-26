Венгер прокомментировал проблемы в игре «Барселоны»

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер в эфире beIN SPORTS прокомментировал проблемы в игре «Барселоны».
Они уже не так быстро отбирают мяч, они играют в защите несколько дольше, чем раньше. У них более уязвимая полузащита, они имеют проблемы с созданием голевых моментов. Кроме того, у них нет полузащитника, забивающего голы, поскольку де Йонг и Бускетс располагаются глубоко, и у них нет никого в полузащите, кто шел бы в штрафную площадь [оппонента].
Позже Венгер добавил, что «Барса» всё же имеет одного хавбека, способного играть при атаках в штрафной площади соперника.
Единственный игрок, который идет в штрафную из полузащиты, – это Артуро Видаль. Но ему иногда не хватает техники.
Отметим, что ранее Венгер высказался о перспективах «Арсенала» в текущем сезоне.
Он капризный ребенок, который, по определению, не может быть лидером команды.
Но Лионель, как капризный ребенок, претендует именно на роль лидера команды.
При этом аргентинец начал забывать о футболе, как и в сборной своей страны.
Забивал бы себе голы, делал бы голевые передачи, так нет же, этого мало.
Хочется быть еще и конструктором, как Хави, но не получается.
Клубу нужен тренер, который не боится Месси.
Он капризный ребенок, который, по определению, не может быть лидером команды.
Но Лионель, как капризный ребенок, претендует именно на роль лидера команды.
При этом аргентинец начал забывать о футболе, как и в сборной своей страны.
Забивал бы себе голы, делал бы голевые передачи, так нет же, этого мало.
Хочется быть еще и конструктором, как Хави, но не получается.
Клубу нужен тренер, который не боится Месси.
Всё так.
Всё так.