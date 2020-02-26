Венгер прокомментировал проблемы в игре «Барселоны»

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сегодня, 00:25

Бывший наставник «Арсенала» в эфире beIN SPORTS прокомментировал проблемы в игре «Барселоны».

Они уже не так быстро отбирают мяч, они играют в защите несколько дольше, чем раньше. У них более уязвимая полузащита, они имеют проблемы с созданием голевых моментов. Кроме того, у них нет полузащитника, забивающего голы, поскольку де Йонг и Бускетс располагаются глубоко, и у них нет никого в полузащите, кто шел бы в штрафную площадь [оппонента].

Позже Венгер добавил, что «Барса» всё же имеет одного хавбека, способного играть при атаках в штрафной площади соперника.

Единственный игрок, который идет в штрафную из полузащиты, – это Артуро Видаль. Но ему иногда не хватает техники.

Отметим, что ранее Венгер высказался о перспективах «Арсенала» в текущем сезоне.