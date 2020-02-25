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Сарри: «Роналду находится в отличной форме во всех возможных отношениях»

вчера, 23:16
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус23:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в преддверии встречи с «Лионом» в 1/8 финала ЛЧ поделился мнением о влиянии форварда «старой синьоры» Криштиану Роналду на партнеров по команде.

В последних 11 матчах он забил 15-16 голов. Он является лидером, задающим темп для всех остальных. Он находится в отличной форме во всех возможных отношениях. Когда у него есть такой энтузиазм, такой темп, когда он также привносит их в тренировки, это многое значит для его партнеров по команде.

Отметим, что в общении с журналистами Сарри также высказался о сильных сторонах «Лиона».

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