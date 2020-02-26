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Гнабри: «Мы должны помнить о камбэке „Ливерпуля“ в матче с „Барселоной“»

сегодня, 01:37
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри, оформивший дубль в первом гостевом матче с «Челси» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов, подвёл итоги поединка.

Три гола должны придать нам большую уверенность. Но мы должны быть готовы к ответному матчу и не воспринимать этот результат слишком серьёзной.

Мы видели, как в прошлом сезоне «Ливерпуль» прошёл «Барселону» [после поражения 0:3]. Мы знаем, что должны быть осторожны и сосредоточенны.

Конечно, мне нравится, что я столько забиваю в Лондоне (Прим. - ранее Гнабри оформил покер в матче с «Тоттенхэмом» на групповом этапе ЛЧ). У меня здесь много друзей. И немалая их часть была сегодня на стадионе. Думаю, они придавали мне хорошую энергию.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:01
Во-первых, Челси далеко до Ливерпуля!
Во-вторых, Челси будет играть в гостях!
В третьих, Бавария это не барся!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 01:49
"Мы должны помнить, что у "Челси" есть Баркли и Маунт."
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