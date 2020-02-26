Гнабри: «Мы должны помнить о камбэке „Ливерпуля“ в матче с „Барселоной“»

Полузащитник «Баварии» , оформивший дубль в первом гостевом матче с «Челси» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов, подвёл итоги поединка.

Три гола должны придать нам большую уверенность. Но мы должны быть готовы к ответному матчу и не воспринимать этот результат слишком серьёзной.

Мы видели, как в прошлом сезоне «Ливерпуль» прошёл «Барселону» [после поражения 0:3]. Мы знаем, что должны быть осторожны и сосредоточенны.