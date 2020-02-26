Столыпин: «Футболисты „Оренбурга“ готовы к возобновлению чемпионата»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что команда готова к матчу с «Крыльями Советов» в рамках 20-го тура РПЛ .

Ситуация в команде нормальная, футболисты готовы к возобновлению чемпионата. Травмированных у нас нет, в Самару отправятся все игроки основной обоймы, все готовы на 100%.

Посмотрим, что покажет игра, прошла пауза, у нас немного изменился состав, но мы готовы к «Крыльям».