Столыпин: «Футболисты „Оренбурга“ готовы к возобновлению чемпионата»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что команда готова к матчу с «Крыльями Советов» в рамках 20-го тура РПЛ.
Ситуация в команде нормальная, футболисты готовы к возобновлению чемпионата. Травмированных у нас нет, в Самару отправятся все игроки основной обоймы, все готовы на 100%.
Посмотрим, что покажет игра, прошла пауза, у нас немного изменился состав, но мы готовы к «Крыльям».
В данном случае там "унитаз 77 77 унитаз", это никуда не годится.
В данном случае там "унитаз 77 77 унитаз", это никуда не годится.
Троллинг пользователей да, а троллинг клуба нет, оскорбления футболистов же не запрещаете?!
Троллинг пользователей да, а троллинг клуба нет, оскорбления футболистов же не запрещаете?!