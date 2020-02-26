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Столыпин: «Футболисты „Оренбурга“ готовы к возобновлению чемпионата»

сегодня, 13:50

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что команда готова к матчу с «Крыльями Советов» в рамках 20-го тура РПЛ.

Ситуация в команде нормальная, футболисты готовы к возобновлению чемпионата. Травмированных у нас нет, в Самару отправятся все игроки основной обоймы, все готовы на 100%.

Посмотрим, что покажет игра, прошла пауза, у нас немного изменился состав, но мы готовы к «Крыльям».

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответил Виссарионович
сегодня в 14:29
Так никогда не запрещалось! Троллинг пользователей да, а троллинг клуба нет, оскорбления футболистов же не запрещаете?!
Футболистов можно, клуб - нет. Всё зависит от коммента целиком.
В данном случае там "унитаз 77 77 унитаз", это никуда не годится.
Footbolista
Footbolista ответил Faustello
сегодня в 14:28
Виссарионович
Виссарионович ответил alexgurzan
сегодня в 14:18
Так никогда не запрещалось!
Троллинг пользователей да, а троллинг клуба нет, оскорбления футболистов же не запрещаете?!
Faustello
Faustello
сегодня в 14:15
Сам Столыпин сказал! )))
alexgurzan
alexgurzan ответил Виссарионович
сегодня в 14:14
А за что комментарий то скрыли?
Троллинг клуба.
Виссарионович
Виссарионович ответил alexgurzan
сегодня в 13:56
А за что комментарий то скрыли?
ПОЗОР проиграть со счетом семь ноль и не считать это позором
ПОЗОР проиграть со счетом семь ноль и не считать это позором
сегодня в 13:55
Крылья Советов - не подведите!
Виссарионович
Виссарионович ответил Эрик Бернар
сегодня в 13:55
Тут тут я твой друг?
Alpribas
Alpribas
сегодня в 13:51
Удачи Оренбургу!
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