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Тихонов: «Соболев — зависимый игрок»

сегодня, 09:05

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил перспективы форварда Александра Соболева в составе московского клуба

Сашка — специфический футболист. Когда команда играет и она на ходу, он тоже хорошо выглядит и голы красивые забивает. Но в последних турах первой части сезона такого не было. Это говорит о том, что Соболев — зависимый игрок, и ему нужно, чтобы команда на него играла. Поэтому мне кажется, что в «Спартаке» ему будет полегче, чем в концовке прошлого года в «Крыльях». Но и спрос с него будет гораздо больше, чем в Самаре. 

Сашка иногда бывает нервным, принимает все близко к сердцу. Это молодость, есть определенная неуравновешенность. Чем быстрее у него получится в «Спартаке», тем лучше.
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Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 09:57
Уже сгубили игрока.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:56
Это плохо.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 09:51
Зависимый игрок будет блистать а спартаке-2.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:45
До Месси ему далеко
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 09:37
Чёта тарасовских на зависимых потянуло - сначала Ерёменко, теперь Соболев... )))
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 09:24
Ну вот - нашёл заначку доктора Лю, оспартачивание пошло
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