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Колосков прокомментировал информацию о возможной отмене Евро-2020

сегодня, 19:09

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможной отмене Евро-2020 из-за коронавируса.

Если официальное лицо УЕФА говорит, что такая возможность есть, то она действительно существует. Хотя только недавно говорили, что никаких оснований для этого нет. Надо следить за развитием событий.

Из того, что я слышал из средств массовой информации, то это всё происходит в одной провинции — в Ломбардии на севере Италии. Не исключено, и я убеждён, что этим всё и ограничится, очаг будет локализован. Тем более что у Китая уже есть опыт в нахождении антивируса, который помогает бороться с болезнью. В конце концов есть опыт России, когда группы подозрения изолируются. Я бы сейчас не устраивал паники, до июля много времени. Такие новости про перенос могут породить только хаос.

Иронизировать и прогнозировать что-то, может пойти во вред. Я уверен, что итальянцам удастся всё локализовать и успешно вылечить людей, которые заразились коронавирусом.

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Sana Sotyy
Sana Sotyy
сегодня в 20:00
Сколько всяких свиных и птичьих гриппов было . И эту напасть переживём .
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 19:44
Надеюсь, этого не произойдёт!
112910415
112910415
сегодня в 19:34
пока всё серьёзно
но будем верить в лучшее !
kastites
kastites
сегодня в 19:14
Сколько денег с экономят
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