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Слуцкий: «В каком состоянии команда? Мы надеемся, что в хорошем»

сегодня, 12:12

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ против «Тамбова». 

В каком состоянии команда? Мы надеемся, что в хорошем, но сборы — это всегда загадка, поэтому как бы ты ни готовился, остается легкое волнение. В предстоящей игре не смогут сыграть Тарасов, Ташаев, Бегич, Гранат, и еще участие Маркова под вопросом.

Башкиров? Он получил интересный вариант в Европе, мы пошли навстречу футболисту. Он давно мечтал попробовать себя за рубежом. Клуб решил пойти ему навстречу. Что касается Тарасова, то, конечно, мы на него рассчитываем, как и на любого другого игрока.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:08
Тамбов надо обыгрывать.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 12:28
Польша - так себе Европа, чисто если только географически, но не в футбольном смысле. Чемпионат Польши не сильнее РПЛ и какой смысл туда уходить? Если ты нормальный футболист и паспортист, тебя и в РПЛ обласкают и приютят. А стартом для перехода в немецкую Бундеслигу или в другую сильную лигу Европы Польша не станет - Комличенко подтвердит и Жамалетдинов не даст соврать. Оттуда шанс уйти в сильный чемпионат только игрокам с паспортами Евросоюза и не такого уровня как Башкиров.
А что касается Рубина, хочется пожелать Слуцкому чтобы игра Рубина в чемпионате не выглядела такой же смешной, как некоторые их тренировки на сборах.
ПОЗОР проиграть со счетом семь ноль и не считать это позором
ПОЗОР проиграть со счетом семь ноль и не считать это позором
сегодня в 12:21
Леонид Викторович, удачи! Красивой игры!
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